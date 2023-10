Linha 4801A passa por mudanças no itinerário para atender Bairro Pindorama, em Belo Horizonte (MG), a partir desta quarta (11)

Mudança acontece após pedidos dos moradores

MICHELLE SOUZA

A partir desta quarta-feira, 11 de outubro de 2023, a Prefeitura de Belo Horizonte vai fazer algumas mudanças no itinerário da linha 4801A (Jardim Filadélfia / Boa Vista A), passando na Rua Flor de Trigo e melhorando o atendimento ao Bairro Pindorama.

A mudança é um pedido da comunidade e também vai atender os moradores do Conjunto Residencial Montaltino, no Bairro Coqueiral, em Contagem, cujo deslocamento a pé vai ser menor até o novo ponto de ônibus na Rua Flor de Cana, no Pindorama.

Confira o novo itinarário:

Linha 4801A

Partidas do Bairro Jardim Filadélfia

Rua Carlos Eduardo Lott (ponto final), Marginal da Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, Rua Flor de Trigo, Rua Flor de Cana, Praça Maria Helena Fonseca, Rua Flor de Goiaba, Rua Carlos Eduardo Lott, seguindo pelo itinerário atual.

Novo ponto de ônibus: Rua Flor de Cana, oposto ao nº 110.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte