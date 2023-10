Duas linhas da SPTrans sofrem desvios nesta quinta (12), na Zona Sul de São Paulo

Alteração é vigente das 8h às 22h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SPTrans informa que na quinta-feira (12), das 8h às 22h, as linhas 6837/10 Shop. Portal – Term. Capelinha e 7013/10 Pq. Arariba – Pinheiros terão desvios em seus itinerários durante a realização de evento na Rua João Dias de Vergara, entre as ruas Alessandro Algardi e Alessandro Algardi, no Jd. Olinda, Zona Sul da cidade.

Confira a mudança:

6837/10 Shop. Portal – Term. Capelinha

Ida: normal até a R. Alessandro Algardi, R. Campos Elíseos, R. Cardoso Moreira, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Cardoso Moreira, R. Campos Elíseos, R. Alessandro Algardi, prosseguindo normal.

7013/10 Pq. Arariba – Pinheiros

Ida: normal até a R. Cardoso Moreira, R. Campos Elíseos, R. Alessandro Algardi, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Alessandro Algardi, R. Campos Elíseos, R. Cardoso Moreira, prosseguindo normal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte