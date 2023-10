VÍDEO: Motoristas fazem manifestação na garagem da Metrópole Paulista e atrasam a saída de ônibus da garagem na manhã desta terça (10)

Cerca de 22 linhas operadas pela empresa em Itaim Paulista, São Miguel e Itaquera estão prejudicadas

Uma manifestação de motoristas de ônibus na garagem da empresa Metrópole Paulista, na Avenida Imperador, Zona Leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 10 de outubro de 2023, afeta o atendimento de pelo menos 22 linhas operadas pela concessionária em Itaim Paulista, São Miguel e Itaquera desde às 6h.

De acordo com o SINDMOTORISTAS, sindicato que representa a categoria, a paralisação acontece em virtude de punições excessivas aplicadas pela empresa aos funcionários. A entidade diz que as medidas são arbitrárias e estão causando prejuízos em salários, benefícios e dias de trabalho, já que são impostas suspensões, com a retirada de funcionários da escala de trabalho durante os dias suspensos e descontados.

A Polícia Militar foi acionada e acompanha o protesto, que segue pacífico.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento do sistema de ônibus municipais da capital, que disse em nota que já aplicou autuações, de forma automática, à empresa pelo não cumprimento de viagens, e que registrará Boletim de Ocorrência para que os envolvidos sejam responsabilizados por paralisação de serviço essencial no prazo mínimo de 72 horas, como determina a lei.

A gerenciadora ainda diz que, os coletivos que saíram da garagem antes da 6h estão operando normalmente.

Confira a nota da SPTrans na íntegra:

“A SPTrans informa que a operação de 22 linhas de ônibus da Viação Metrópole Paulista está parcialmente prejudicada na manhã desta terça-feira (10) em virtude de uma manifestação iniciada às 6h na garagem da Av. Imperador. A SPTrans já aplicou autuações, de forma automática, à empresa pelo não cumprimento de viagens.

O ato causa atraso em algumas viagens de linhas que operam em Itaim Paulista, São Miguel e Itaquera. Os veículos programados para iniciar a operação antes das 6h estão operando normalmente.

A SPTrans registrará Boletim de Ocorrência para que os envolvidos sejam responsabilizados por paralisação de serviço essencial no prazo mínimo de 72 horas, como determina a legislação.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte