Romeiros que vão a Aparecida caminhando contam com ônibus que oferece água, alimentação e atendimento de enfermagem de graça

Veículo da empresa Pássaro Marron foi transformado numa espécie de ponto de apoio e está no km 78,4 da Dutra

ADAMO BAZANI

Os romeiros que vão a Aparecida em caminhada contam até esta quarta-feira, 11 de outubro de 2023, com um ponto de apoio para hidratação, descanso, alimentação e atendimentos de saúde.

Tudo é gratuito.

Trata-se de um ônibus estacionado no km 78,4, sentido São Paulo, da rodovia Presidente Dutra, em Roseira (SP). Os atendimentos ocorrem entre 8h e 17h.

O veículo foi disponibilizado pela empresa Pássaro Marron, que presta linhas entre a capital paulista e região.

No ônibus, o peregrino pode contar com água mineral, frutas, barras de cereais, banheiro, sinal de internet por wi-fi e carregadores de celular. Também é possível descansar nas poltronas reclináveis do veículo, que possuem apoios para esticar as pernas e ar-condicionado.

Ao lado do ônibus, há uma tenda que oferece serviço de enfermagem para atendimentos básicos de saúde.

O veículo neste ano recebeu uma adesivação especial com a figura de um romeiro e uma foto da basílica de Aparecida.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes