Taxistas de Porto Alegre (RS) aceitam proposta da prefeitura e recebem reajuste de 20,7%

Categoria não recebia aumentos desde 2016

ARTHUR FERRARI

Em uma reunião realizada na manhã do último sábado, 7 de outubro de 2023, no Centro Administrativo Municipal, representantes de sindicatos e associações que representam os taxistas de Porto Alegre (RS) chegaram a um acordo com a prefeitura, que concederá um aumento de 20,7% para a categoria. Essa medida vem ao encontro das reivindicações dos taxistas, que não haviam recebido um aumento desde 2016.

A proposta apresentada pela prefeitura é baseada no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos três anos, refletindo um aumento que busca compensar a defasagem acumulada no reajuste do serviço.

Os líderes das principais entidades representativas, incluindo o presidente da Associação dos Permissionários Autônomos de Táxi em Porto Alegre (Aspertaxi), Walter Luís Barcellos, o representante da Associação dos Taxistas (Asstaxi), Roger Vieira, e o presidente do Sindicato dos Taxistas, Luiz Nozari, estiveram presentes na reunião e expressaram sua satisfação com o acordo alcançado. O reajuste proposto passará a valer após a publicação do decreto, prevista para esta segunda-feira (09), no Diário Oficial de Porto Alegre.

“O acordo de hoje é resultado de amplo diálogo e construção em conjunto. Os índices que negociamos são os mesmos pagos aos demais serviços da prefeitura e de quando iniciamos o governo. A categoria tinha direito a aumentos superiores a 70% que, se pudéssemos, concederíamos, mas precisamos ser coerentes e governar com isonomia”, disse o Prefeito Sebastião Melo.

Além do aumento imediato, um projeto de lei será encaminhado à Câmara Municipal para substituir o Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) pelo IPCA nas futuras reposições de tarifas dos taxistas. Essa medida visa tornar os reajustes mais estáveis e previsíveis para a categoria. O projeto também estabelecerá um prazo limite para que os pedidos de reajuste sejam feitos, sendo o mês de janeiro o período máximo permitido. Caso os pedidos não sejam feitos dentro desse prazo, a categoria poderá perder o direito ao aumento.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte