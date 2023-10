Prefeitura de São Paulo retoma obras do Terminal Satélite – Itaquera, anuncia prefeito Ricardo Nunes

Investimento total será de R$ 252,3 milhões que chegam dos cofres públicos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última quinta-feira, 05 de outubro de 2023, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou a retomada das obras do Terminal Satélite – Itaquera.

Também na zona Leste do município, o chefe do poder executivo ressaltou a construção do trecho I do Corredor Itaquera-Líder e da implantação dos BRTs Aricanduva e Radial Leste.

Quando o terminal for concluído, estima-se que cerca de 430 mil passageiros sejam beneficiados diariamente.

“Essa é uma obra fundamental que retomamos com muito trabalho e muita persistência. Um investimento importante, onde teremos mais 11 linhas, totalizando 65 linhas servindo a comunidade e interligada com as obras do corredor Itaquera-Líder, futuramente com os BRTs Aricanduva e Radial Leste, ou seja, melhorando cada vez mais as condições de mobilidade das pessoas”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Serão investidos R$ 252,3 milhões, divididos em R$ 176,9 milhões vindos como recursos da Prefeitura de São Paulo e R$ 75,4 milhões financiados pelo Governo Federal.

Anteriormente, as obras haviam tido início em 2014, mas foram interrompidas após o Tribunal de Contas da União encontrar irregularidades e interromper o envio de recursos federais.

Como mostrou o Diário do Transporte, a SPObras (São Paulo Obras), empresa pública do município, foi contratada para acompanhar as obras remanescentes.

Relembre:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte