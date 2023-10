Praxio zera custo de implantação para empresas de transporte com frota própria entre 30 e 70 veículos

Objetivo da ação é impulsionar o cenário em que há uma crescente demanda por soluções tecnológicas avançadas para que possam auxiliar o progresso saudável dessas empresas

Com o objetivo de auxiliar a modernização de empresas de transporte que possuem entre 30 e 70 ônibus em sua frota, a Praxio – empresa de tecnologia líder em soluções para gestão de transporte, parte da nstech, a maior plataforma open logistics do mundo – está zerando o custo de implantação de seus sistemas de gestão para essas empresas, promovendo uma mudança significativa no setor.

O diferencial da iniciativa é a possibilidade de conduzir todo o processo de implantação de forma remota. Desde a análise das funcionalidades a serem implementadas, realizada por especialistas da Praxio com base nas necessidades, processos e cultura da empresa, até a efetiva implementação da tecnologia, tudo poderá ser conduzido de forma 100% online.

Essa tecnologia oferece as ferramentas necessárias para otimizar processos e tomar decisões informadas. Assim, auxiliando empresas de transporte a alcançarem uma maior eficiência financeira e, consequentemente, um progresso saudável para todo o setor.

Emerson Grandi, CEO da Praxio, enfatiza o compromisso da empresa: “Estamos felizes em oferecer esse incentivo, porque sabemos o quanto podemos ajudar a tornar mais fácil e eficiente a gestão de um negócio cujo setor que tem sofrido com as alterações de custos e dificuldades na aplicação dos reajustes dos preços e tarifas”, afirma.

Para se qualificarem para a ação, as empresas interessadas devem possuir entre 30 e 70 veículos próprios e demonstrar compromisso em adotar as melhores práticas de gestão em suas operações.

A campanha está disponível até o dia 15 de novembro de 2023 e é limitada a 20 empresas. Para garantir essa oportunidade, basta entrar em contato: https://materiais.praxio.com.br/implementacao-gratuita

As soluções tecnológicas da Praxio estão presentes em mais de 50% das médias e grandes companhias do setor de transporte de passageiros em todo o território brasileiro, nos segmentos rodoviário, urbano, fretamento e turismo. Além disso, sua presença se estende a empresas localizadas em Portugal e Angola.