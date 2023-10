Ônibus elétrico Attivi da Marcopolo será testado em Jundiaí (SP), SPTrans concluiu homologação até o fim do mês e Detro/RJ fez consulta sobre o modelo

De acordo com fabricante, as dez unidades em teste atualmente receberam diferentes configurações para os mais variados sistemas de transportes brasileiros

ADAMO BAZANI

A Marcopolo pretende ampliar o número de cidades onde opera em forma de testes seu ônibus elétrico integral Attivi, do tipo Padron.

A encarroçadora em breve vai circular com o modelo em Jundiaí, no interior de São Paulo. A data precisa ainda será definida.

Os executivos da fabricante receberam o Diário do Transporte no estande da marca brasileira na BusWorld, maior feira de ônibus do mundo, que ocorre até 12 de outubro de 2023 em Bruxelas, na Bélgica.

O Diário do Transporte viajou a convite da Mercedes-Benz.

A Marcopolo também recebeu consulta do Detro/RJ, que gerencia os transportes intermunicipais e metropolitanos do Estado do Rio de Janeiro interessado em detalhes do ônibus elétrico.

Além da estimativa dos testes em Jundiaí e consulta pelo Detro/RJ, a empresa revelou também que a homologação pela SPTrans (São Paulo Transporte), na capital paulista, será finalizada ainda neste mês de outubro de 2023.

Mesmo com a presença forte da concorrente Caio, que com o modelo eMillennium encarroça os ônibus elétricos Mercedes-Benz e Mercedes-Benz com Eletra, a Marcopolo acredita que haverá grande espaço para a marca no maior sistema de transportes da América Latina.

Uma pelo fato de nem todos os empresários de ônibus da cidade terem ligação com a Caio e outra pela grande quantidade de veículos elétricos prometida pelo prefeito Ricardo Nunes: 2,6 mil até o fim da gestão, ou seja, até dezembro de 2024, ano eleitoral.

Na capital paulista, os testes ocorrem pela Transwolff, empresa de ônibus da zona Sul que virou uma espécie de “laboratório de multimarcas” de modelos elétricos. Integram a frota da Transwolff ônibus como Marcopolo/BYD, Caio/BYD e Caio/Eletra e Mercedes-Benz. Ainda está em testes, além do próprio Marcopolo Attivi, o modelo Azure da chinesa Higer.

Todavia, a Marcopolo sabe que seu espaço em São Paulo será limitado pelo fato de os maiores empresários de ônibus da cidade terem participação na Caio.

Por isso, foca outros sistemas.

A fabricante de Caxias do Sul (RS) tem dez ônibus para testes e demonstrações desenvolvidos de acordo com os padrões de diferentes gerenciadoras públicas.

Não significa que somente serão em dez cidades estes testes. É que as exigências entre alguns sistemas são parecidas, ampliando assim a gama de municípios atendidos.

Curitiba, Ponta Grossa, Porto Alegre, Manaus, Belém estão entre as cidades como o modelo, além de Santo André (SP) que recebeu um protótipo que operou pela empresa Suzantur e não está na conta destas dez unidades atuais de teste.

A Marcopolo diz que até o final do ano há a estimativa de 130 unidades do Attivi prontas: os dez já dos testes, 20 para pronta entrega e 100 se receber encomendas.

Para 2024, a Marcopolo diz que tem capacidade para produzir 3 mil unidades do Attivi, sendo mil integrais e dois mil sobre outros chassis

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes