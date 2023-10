Motociclistas se envolvem em acidente neste domingo (08), na Avenida Guarapiranga

Colisão ocorreu por volta das 15h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No último domingo, 08 de outubro de 2023, dois motociclistas se envolveram em um acidente na Avenida Guarapiranga, 4.992, por volta das 15h.

O ônibus da empresa Transwolff, de prefixo 7 8103, que atendia a linha 6008/10 Jd. Planalto – Term. Sto Amaro e passava pelo local na hora do acidente, não teve nenhum envolvimento na colisão e ali permaneceu apenas para que as autoridades atendessem as vítimas.

Não há novas atualizações sobre o estado de saúde dos motociclistas.

A SPTrans informou que está apurando a ocorrência e que um boletim de ocorrência foi registrado.

Confira a nota emitida pela empresa sobre o acidente:

“A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência deste domingo (8), na Av. Guarapiranga, 4.992, por volta das 15h, envolvendo o ônibus de prefixo 7 8103, que operava pela linha 6008/10 Jd. Planalto – Term. Sto Amaro, da Transwolff. Um BO/PM foi registrado.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte