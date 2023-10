Linha 4113/10 tem trólebus substituídos por coletivos a diesel e a bateria nesta terça (10)

Alteração nas operações acontece em razão do desligamento de rede de trólebus no Alto do Ipiranga

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 10 de outubro, entre 0h30 e 4h, uma linha que opera em São Paulo terá alterações, de acordo com a SPTrans.

Os trólebus da linha 4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República serão substituídos por veículos movidos a diesel e a bateria.

A mudança ocorre por conta do desligamento da rede de trólebus na região do Alto do Ipiranga, Zona Sul.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte