Campanha “Devolve nosso busão!” apresenta redução de 20% no número de viagens de ônibus municipais entre 2019 e 2023, em São Paulo

Grupo explica também que houve uma diminuição de 16% na frota de veículos do sistema de transporte público

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A campanha “Devolve nosso busão!”, formada pelo Idec, Minha Sampa!, SOS M’Boi Mirim, Rede Nossa SP, Instituto Pólis e outras 13 organizações, reportou que houve uma redução de 20% no número de viagens dos ônibus municipais entre 2019 e 2023.

A iniciativa busca confrontar o poder público de São Paulo sobre o menor número de veículos atendendo o público paulistano após a pandemia de Covid-19.

As organizações apuraram também que houve uma diminuição de 16% na frota de veículos do sistema de transporte coletivo.

A queda na quantidade de viagens dos ônibus se divide em 21% na zona Leste, 20% na zona Norte, 18% na zona Sul, 16% no centro, 16% no Sudeste e 15% no Oeste. Um total de 40 linhas sofreram uma queda de mais de 50% das viagens.

O grupo de organizações ressaltou que a Prefeitura de São Paulo disse que , após a pandemia, houve uma redução do número de passageiros e, portanto, a oferta de viagens foi diminuída para readequar o serviço.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte