Boletim Via Mobilidade Tarde – 09/10

Informações à Imprensa (09/10 – 18h30)

Operação normal na Linha 8 – Diamante e com maiores intervalos na Linha 9 – Esmeralda.

Linha 8

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

– Devido à manutenção no sistema elétrico, a circulação dos trens está ocorrendo com maiores intervalos no trecho entre as estações Cidade Jardim e Cidade Universitária. No restante da linha, intervalo de 6 minutos entre as estações.

Nossa operação

– A equipe de via permanente fez a inspeção de geometria de via na estação Ceasa, Linha 9 – Esmeralda [Foto]. A análise é feita para identificar a necessidade de correção geométrica e manter a uniformidade dos trilhos, conservando eles o mais retilíneo possível, promovendo segurança e conforto aos passageiros.

Obras de modernização e serviços de manutenção

Linha 8

Nesta terça-feira (10/10), das 23h30 à 0h, os intervalos serão de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

Hoje e amanhã (10/10), das 23h às 03h30, os intervalos serão de 23 minutos entre as estações Berrini e Hebraica-Rebouças.

E na terça e quarta-feira (10 e 11/10), das 10h às 15h, os intervalos serão de 14 minutos entre as estações Grajaú e Bruno Covas – Mendes/ Vila Natal.

Serviço

Linha 8

– Elevador em reforma/ manutenção na estação Engenheiro Cardoso.

– Escada rolante em reforma/ manutenção na estação Jandira.