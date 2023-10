SPTrans desvia linha 6258/31 Jd. Sta. Margarida – Jd. Ibirapuera neste domingo (08)

Mudança vale das 12h às 17h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SPTrans informa que a linha 6258/31 Jd. Sta. Margarida – Jd. Ibirapuera será alterada no domingo (8) das 12h às 17h, durante a realização de evento na Rua Ângelo Francisco, do nº 111 ao nº 371, entre a Rua Antônio Franca e Rua Pedro da Costa Faleiro, no Jd. Figueira Grande, Zona Sul.

Acompanhe o desvio:

6258/31 Jd. Sta. Margarida – Jd. Ibirapuera

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Antônio Franca, Rua Pedro da Costa Faleiros, prosseguindo normal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte