Vinte linhas de ônibus têm trajetos alterados neste domingo (08) na Zona Sul de São Paulo

Alteração acontece devido interferência viária na Av. Vitor Manzini com a Al. Santo Amaro, diz SPTrans

A SPTrans informa que no domingo (8) 20 itinerários de linhas, que acessam a Av. Vitor Manzini vindas da Al. Santo Amaro e Rua João Alfredo, terão desvios em seus itinerários em razão de interferência viária na Av. Vitor Manzini com a Al. Santo Amaro (Pista Lateral direita – Centro/Bairro), na Zona Sul. As alterações terão início às 7h e prosseguem até o término dos trabalhos.

Acompanhe o desvio:



546L/10 JD. LUSO – TERM. STO. AMARO

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Suzana Rodrigues, Lgo. Bonneville, Rua Benedito Fernandes, Rua Elias Antônio Zogbi, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.



675P/10 SHOP. SP MARKET – METRÔ CONCEIÇÃO

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua João Alfredo, Rua São Leônidas, Av. Washington Luís, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.



5362/10 PQ. RES. COCAIA – PÇA. DA SÉ

5370/10 TERM. VARGINHA – LGO. SÃO FRANCISCO

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua João Alfredo, Rua São Leônidas, Av. Washington Luís, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.



6091/10 VARGEM GRANDE – TERM. STO. AMARO

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Suzana Rodrigues, Lgo. Bonneville, Rua Benedito Fernandes, Rua Elias Antônio Zogbi, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.



675X/10 TERM. GRAJAÚ – AACD-SERVIDOR

Sentido único: normal até a Rua Carlos Gomes, Rua João Alfredo, Rua São Leônidas, Av. Washington Luís, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.6027/10 JD. GRAÚNA – TERM. STO. AMARO



6030/10 UNISA-CAMPUS 1 – TERM. STO. AMARO



6062/51 JD. CASTRO ALVES – TERM. STO. AMARO



6069/10 JD. SÃO BERNARDO – TERM. STO. AMARO



6076/10 JD. PROGRESSO – TERM. STO. AMARO



6118/10 JD. ICARAÍ – TERM. STO. AMARO

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Suzana Rodrigues, Lgo. Bonneville, Rua Benedito Fernandes, Rua Elias Antônio Zogbi, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.6008/10 JD. PLANALTO – TERM. STO. AMARO



601210 PQ. INDEPENDÊNCIA – STO. AMARO



6015/10 VL. CALU – STO. AMARO

6017/10 JD. NAKAMURA – STO. AMARO

6028/10 RIVIERA – TERM. STO. AMARO



6035/10 VL. GILDA – STO. AMARO



6258/10 JD. SÃO FRANCISCO – TERM. STO. AMARO

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Suzana Rodrigues, Lgo. Bonneville, Rua Benedito Fernandes, Rua Elias Antônio Zogbi, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.

6812/10 JD. CAPELA – STO. AMARO

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua João Alfredo, Rua São Leônidas, Av. Washington Luís, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte