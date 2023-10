VÍDEO: Chuva forte causa problemas na operação da linha 8-Diamante e passageiros caminham pelos trilhos entre as estações Osasco e Comandante Sampaio

Problema foi causado pelas fortes chuvas na região, que causaram oscilação no sistema de energia, diz ViaMobildiade

ARTHUR FERRARI

Um trem da linha 8-Diamante ficou parado entre as estações Osasco e Comandante Sampaio na tarde deste sábado, 7 de outubro de 2023, por volta das 16h, após as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo causarem oscilação no sistema de energia do sistema.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens urbanos em São Paulo, a orientação passada aos passageiros era para que aguardassem dentro da composição, mas mesmo assim alguns usuários resolveram desembarcar e caminhar pela via até a estação mais próxima.

Os passageiros que aguardaram no trem foram encaminhados pelos agentes da concessionária até a Estação Comandante Sampaio.

Segundo a empresa, a operação foi normalizada em seguida.

Veja vídeo:

Veja nota da ViaMobilidade na íntegra:

“Devido oscilação no sistema de energia causado pelas fortes chuvas na região, um trem da Linha 8-Diamante ficou parado entre as estações Osasco e Comandante Sampaio. Imediatamente ao ocorrido, o operador e os Agentes de Atendimento e Segurança orientaram os passageiros a permanecerem na composição para desembarque em segurança, porém alguns decidiram desembarcar na via. Com isso, os AAS conduziram os passageiros para Estação Comandante Sampaio em segurança. Neste momento, a Linha 8-Diamante opera normalmente.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte