Linhas 5290/10 e N604/11 terão desvios na região da Liberdade, em SP, neste domingo (8)

Desvios começam as 5h e vão até às 15h

MICHELLE SOUZA

A SPTrans informa que das 5h às 15h de domingo (8) as linhas 5290/10 Div. Diadema – Term. Pq. Dom Pedro II e N604/11 Metrô Jabaquara – Term. Pq. Dom Pedro II terão desvios em seus itinerários em razão de interferência viária na Rua Vergueiro, entre as ruas Prof. Antônio Prudente e Siqueira Campos, na região da Liberdade, no Centro da cidade.

Acompanhe o desvio:

5290/10 Div. Diadema – Term. Pq. Dom Pedro II

N604/11 Metrô Jabaquara – Term. Pq. Dom Pedro II

Ida: normal até R. Vergueiro, R. Prof. Antonio Prudente, R. Tamandaré, R. Galvão Bueno, R. São Joaquim, Av. da Liberdade, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte