DT na BusWorld – VÍDEO: Ônibus da Lituânia é feito com materiais recicláveis do fundo do oceano

DancerBus promete trazer vantagens ambientais também para a produção

ADAMO BAZANI

A DancerBus, da Lituânia, país do sul da Europa, trouxe para a BusWorld, maior feira de ônibus do mundo, um ônibus altamente ecológico.

O evento, que acontece na Bélgica de 7 a 12 de outubro de 2023, tem cobertura do Diário do Transporte.

O detalhe é que isso acontece não apenas porque o ônibus é elétrico, mas também porque sua carroceria e outros componentes são feitos de materiais recicláveis, muitos deles colhidos do fundo do oceano, em especial plásticos.

Além de trazer vantagem ao meio ambiente, esta solução, de acordo com representantes da fábrica que conversaram com o Diário do Transporte, deixa o veículo mais leve.

São 8,6 mil quilos num ônibus que habitualmente, pelos métodos mais tradicionais de produção, pesaria acima de 12 toneladas.

O ônibus já está em circulação na Lituânia, e não é um protótipo.

Ele é 100% elétrico e tem recarga de oportunidade: em oito minutos ele obtém uma recarga rápida, que pode lhe dar uma autonomia de 100 quilômetros.

A autonomia total do ônibus com a carga completa, de acordo com a fabricante, é de 530 quilômetros.

O segredo para esta autonomia maior está justamente no peso menor do veículo.

Outra característica é que a traseira tem um telão que reproduz, para quem está atrás do ônibus, a visão do motorista do coletivo. Isso foi feito para evitar acidentes em ultrapassagens.

Veja o vídeo:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes