Camaçari (BA) reativa Terminal de Integração Rodoviário (TIR) nesta segunda-feira (09)

Após requalificação do espaço, terminal terá operações direcionadas ao atendimento das linhas dentro da sede do município

ALEXANDRE PELEGI

Com o término das obras de requalificação, o Terminal de Integração Rodoviário (TIR) de Camaçari (BA) será reativado a partir desta segunda-feira, 09 de outubro de 2023.

De acordo com a prefeitura, a retomada será com operações direcionadas ao atendimento das linhas dentro da sede do município.

A reativação do equipamento integra as ações do novo sistema de transporte público do município, formado pelo transporte coletivo e complementar – implementado em junho pela Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT).

As obras do TIR permitiram ampliar a capacidade para abrigar até nove ônibus grandes simultaneamente, com a ampliação das duas plataformas existentes e a modernização do acesso para cadeirantes e pessoas com deficiência (PcD). Rampas e faixas elevadas também foram colocadas no espaço, para a travessia segura e acessível dos usuários.

O terminal contará também com sanitários adaptados.

A iluminação do entorno contará com 19 postes com tecnologia em LED e mais de 270 metros quadrados de área coberta nos abrigos, com assentos.

O investimento feito foi de R$ 1 milhão.

Com a reativação do TIR, algumas linhas de ônibus, que anteriormente se dirigiam ao Centro da cidade, terão suas rotas modificadas.

As linhas afetadas incluem a 0103 Verde Ville/Boulevard Shopping, 0104 Bairro Novo/Parque das Palmeiras, 0105 Massaranduba, 0206 Verde Horizonte (Inocoop) e 0207 Sítio Verde (Avenida Sul).

A partir de agora, para chegar ao centro ou outros bairros, os passageiros deverão desembarcar no terminal e realizar a integração com o cartão Vai Card em qualquer outra linha disponível.

Para o retorno, os passageiros terão a opção de fazer a integração no TIR ou nos pontos localizados na Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães ou Avenida Contorno do Centro Administrativo, próximos aos Correios e ao Grau Técnico.

Para atender às necessidades da população durante à noite, estão sendo introduzidas linhas noturnas com origem no TIR. Em fase experimental, a iniciativa funcionará das 20h às 22h30, considerando a redução do movimento na cidade nesse período e a demanda daqueles que retornam de Salvador, instituições de ensino, shoppings, mercados e outros locais de trabalho.

As linhas noturnas que entrarão em operação são:

N001 – Limoeiro/Bairro Novo via Boulevard Shopping/Atacadão/Poloplast – 20h20h, 21h20h, 22h;

N002 – Verde Ville/Sítio Verde via Verde Horizonte – 20h30h, 21h30h, 22h20h;

N003 – Gleba E/Lama Preta via Gleba C/Phoc/Burissatuba – 20h10h, 21h10h, 22h30h; e

N004 – Gravatá/São Vicente – 20h, 21h, 22h30h.

Estão previstas a introdução de novas linhas de ônibus para atender às demandas específicas da comunidade de Camaçari.

Assim, a partir desta segunda (09) serão implementados dois atendimentos voltados para os trabalhadores do complexo do Poloplast, sendo o primeiro uma linha direta com foco nos horários matinais e o segundo destinado aos horários de retorno, denominados 0104.1 Poloplast e 0104.2 Bairro Novo/Pq. Palmeiras/Poloplast.

Além disso, a comunidade de Santa Rita, localizada na Via Parafuso, será beneficiada com três horários a partir de segunda, com a linha 0203.2 Parafuso x TIR/Centro via Santa Rita (Boticário).

No dia 16 de outubro, para agilizar o deslocamento dos moradores da Gleba E, será implantada a linha 0202.1 Gleba E x Centro direto, com foco nos horários de pico, tanto pela manhã quanto à tarde, tendo como ponto final a Rua Costa Pinto.

Adicionalmente, a linha 0204 UNEB x Novo Horizonte via TIR será implementada a partir desta segunda, considerando a proximidade do TIR e as vantagens da integração para os moradores do Novo Horizonte e Nova Vitória.

Confira abaixo os horários das linhas da sede:

0103 – Verde Ville via Cantuária/Boulevard/Atacadão/Terra Brasilis:

Ida: 05h30, 06h05, 06h40, 07h15, 07h50, 08h30, 09h10, 10h, 10h55, 11h35, 12h30, 13h05, 14h, 15h, 16h, 16h35, 17h15, 17h45, 18h30.

Volta: 05h55, 06h30, 07h05, 07h40, 08h15, 08h55, 09h35, 10h25, 11h20, 12h05, 12h40, 13h05, 14h25, 15h25, 16h25, 17h, 17h35, 18h10, 18h50.

0104 – Bairro Novo/Parque das Palmeiras:

Ida: 05h45, 06h35, 07h20, 08h, 09h10, 10h10, 11h, 13h, 15h, 18h.

Volta: 06h10, 07h, 07h40, 08h25, 09h35, 10h30, 11h25, 13h25, 15h25, 18h25.

0104.1 – Poloplast Circular:

Ida: 05h30, 06h, 06h30, 07h, 08h30.

0104.2 – Bairro Novo/Parque das Palmeiras/Poloplast:

Ida: 12h, 14h, 16h, 17h.

Volta: 12h25, 14h25, 16h25, 17h25.

0105 – Massaranduba via Piaçaveira:

Ida: 06h30, 07h30, 09h, 10h30, 12h, 13h, 14h, 15h30, 17h, 18h.

Volta: 06h, 07h, 08h, 09h30, 11h, 12h30, 13h30, 14h30, 16h, 17h30, 18h30.

0106 – Lama Preta:

Ida: 05h30, 06h, 06h30, 07h, 07h30, 08h, 08h30, 09h, 09h30, 10h30, 11h30, 12h35, 13h40, 15h, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h.

Volta: 06h, 06h30, 07h, 07h30, 08h, 08h30, 09h, 09h30, 10h, 11h, 12h05, 13h05, 14h20, 15h, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30.

0107 – Burissatuba:

Ida: 05h45, 06h45, 07h45, 08h45, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h20, 15h45, 16h45, 17h45, 18h45.

Volta: 06h15, 07h15, 08h15, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 15h15, 16h15, 17h15, 18h15, 19h20.

0108 – Jardim Limoeiro via Assembleia:

Ida: 05h30, 06h, 06h30, 07h, 07h30, 08h, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 15h, 15h30, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h.

Volta: 06h, 06h30, 07h, 07h30, 08h, 08h30, 09h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30.

0108.1 – Jardim Limoeiro via Micos:

Ida: 06h15, 06h45, 07h15, 07h45, 08h15, 08h45, 09h15, 10h, 11h40, 13h, 14h, 15h30, 16h15, 16h45, 17h15, 17h45, 18h15, 18h45, 19h15.

Volta: 06h45, 07h15, 07h45, 08h15, 08h45, 09h15, 09h30, 11h10, 12h15, 13h30, 15h, 15h45, 16h15, 16h45, 17h15, 17h45, 18h15, 18h45, 19h15, 19h45.

0109 – Gravatá:

Ida: 06h, 06h35, 07h10, 07h45, 08h35, 09h30, 11h20, 12h10, 13h, 14h, 15h30, 16h20, 17h10, 17h40, 18h10, 19h.

Volta: 05h40, 06h20, 06h50, 07h30, 08h05, 09h, 10h, 11h40, 12h30, 13h20, 14h30, 16h, 16h40, 17h25, 17h55, 18h25.

0201 – Parque Verde II/Gleba E/Phoc:

Ida: 05h30, 06h, 06h20, 06h40, 07h, 07h20, 07h40, 08h00, 08h20, 08h40, 10h, 11h, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h, 16h30, 16h50, 17h10, 17h30, 17h50, 18h10, 18h30, 18h50, 19h10.

Volta: 06h, 06h30, 06h50, 07h10, 07h30, 07h50, 08h10, 08h30, 08h50, 09h10, 10h30, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 15h30, 16h, 16h20, 16h40, 17h, 17h20, 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40.

0202 – Gleba E via C:

Ida: 05h40, 06h, 06h20, 06h40, 07h, 07h20, 07h40, 08h, 08h20, 08h40, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h, 16h30, 16h50, 17h10, 17h30, 17h50, 18h10, 18h30, 18h50.

Volta: 06h10, 06h30, 06h50, 07h10, 07h30, 07h50, 08h10, 08h30, 08h50, 09h05, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 15h30, 16h, 16h20, 16h40, 17h, 17h20, 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20.

0203 – Parafuso:

Ida: 05h, 06h, 06h30, 07h35, 08h, 09h, 09h30, 10h30, 11h, 12h, 12h45, 13h50, 14h30, 15h40, 16h20, 17h30, 17h50, 18h50, 19h30, 20h10.

Volta: 05h40, 06h40, 07h10, 08h10, 08h35, 09h40, 10h05, 11h, 11h35, 12h40, 13h20, 14h20, 15h05, 16h15, 17h, 18h, 18h30, 19h30.

0203.1 – Parafuso (Angico/Bela Vista):

Ida: 05h30, 07h10, 08h30, 10h, 11h30, 13h30, 15h10, 16h55, 18h25, 20h05.

Volta: 06h10, 07h50, 09h10, 10h40, 12h10, 13h55, 15h45, 17h30, 19h05.

0204 – Uneb x Novo Horizonte via TIR:

Ida: 05h30, 06h30, 07h30, 08h30, 11h, 12h, 13h, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30.

Volta: 06h, 07h, 08h, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 16h, 17h, 18h, 19h.

0206 – Verde Horizonte (Inocoop):

Ida: 05h40, 06h20, 07h, 07h40, 08h20, 09h10, 10h, 11h, 12h, 13h, 13h50, 15h10, 17h, 17h40, 18h20, 19h30.

Volta: 05h20, 06h, 06h40, 07h20, 08h, 08h50, 09h40, 10h40, 11h40, 12h40, 13h30, 14h50, 16h, 17h20, 18h, 18h40.

0207 – Sítio Verde (Avenida Sul):

Ida: 05h20, 06h, 06h40, 07h20, 08h, 08h40, 09h40, 11h30, 12h10, 12h50, 14h, 15h40, 17h10, 17h50, 18h30.

Volta: 5h, 05h40, 06h20, 07h, 07h40, 08h20, 09h20, 10h20, 11h50, 12h30, 13h10, 15h, 16h40, 17h30, 18h10

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes