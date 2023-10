Três linhas de ônibus sofrem desvios na Zona Leste de SP neste domingo (08)

Mudanças ocorrem por conta de um evento na Rua Caiçara do Rio do Vento

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 08 de outubro de 2023, das 8h às 20h, três linhas terão desvios em seus itinerários durante a realização de evento na Rua Caiçara do Rio do Vento, entre a Rua Barra de Santa Rosa e a Avenida São José dos Cordeiros, na região de Ermelino Matarazzo, Zona Leste.

Saiba os itinerários alterados:

2722/10 Jd. Verônia – Metrô Guilhermina/Esperança

Ida: normal até Rua Caiçara do Rio do Vento, Rua Barra de Santa Rosa, Rua Ourém, Rua São José do Cordeiro, Rua Caiçara do Rio do Vento, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Caiçara do Rio do Vento, Rua São José dos Cordeiros, Rua Ourém, Rua Barra de Santa Rosa e Rua Caiçara do Rio do Vento.

2762/10 Ermelino Matarazzo – Metrô Tatuapé

Ida: normal até a Rua Caiçara do Rio do Vento, Rua Barra de Santa Rosa, Rua Ourém, Rua São José do Cordeiro, Rua Caiçara do Rio do Vento, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Caiçara do Rio do Vento, Rua São José dos Cordeiros, Rua Ourém, Rua Barra de Santa Rosa, Rua Caiçara do Rio do Vento, prosseguindo normal.

2765/10 Vl. Cisper – Metrô Tatuapé

Ida: normal até a Rua Caiçara do Rio do Vento, Rua Barra de Santa Rosa, Av. Olavo Egídio de Souza Aranha, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Caiçara do Rio do Vento, Rua São José dos Cordeiros, Rua Ourém, e Rua Barra de Santa Rosa.

Atenção

O ponto de parada localizado à Rua Caiçara do Rio do Vento, 102, ficará desatendido. Os passageiros terão como opção a parada na altura do número 507 da mesma via.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte