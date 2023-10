Prefeito Eduardo Paes regulamenta faixa exclusiva para o transporte coletivo na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro

Município explica que medida visa atender à necessidade de reorganizar e garantir a fluidez do trânsito nas vias localizadas em torno do corredor BRT Transbrasil; faixa começa a operar neste sábado (07)

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta sexta-feira, 06 de outubro de 2023, Resolução que estabelece uma faixa exclusiva para os veículos de transporte de passageiros na Avenida Brasil.

A retomada desse tipo de faixa será no trecho compreendido entre a Estação BRT Guadalupe e a Rua Conde de Leopoldina, em ambos os sentidos, pistas centrais, situadas junto à mureta divisória.

O equipamento começa a funcionar neste sábado (07).

Paes anunciou a volta das faixas para ônibus do tipo BRS (Bus Rapid Service) na cidade na quarta-feira (03), como mostrou o Diário do Transporte (Relembre).

O novo espaço será na Avenida Brasil nos dois sentidos e poderá ser usado por ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais, inclusive fretamento em condições específicas.

A faixa exclusiva, sentido Zona Oeste, terá início a 100 metros antes da estação de BRT Vasco da Gama e término a 100 metros após a estação de BRT Guadalupe, em Guadalupe.

Já no sentido Centro, a faixa terá início a 100 metros antes da estação BRT Guadalupe, em Guadalupe, e término a 50 metros, após a estação de BRT Igrejinha no Caju.

A cidade ficou cerca de dez meses sem disponibilizar novas faixas, que são demarcações mais simples e baratas que corredores comuns ou BRTs (Bus Rapid Transit), mas que conseguem dar alguma agilidade para o transporte coletivo, em especial nos horários de pico.

Como mostrou o Diário do Transporte, a última faixa BRS implantada no Rio de Janeiro foi na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, em dezembro de 2022.

Dependendo do tipo de espaço, um BRS pode incorporar até mesmo faixas duplas.

RESOLUÇÃO DA SMTR

De acordo com o texto publicado nesta sexta no Diário Oficial da Cidade do Rio de Janeiro, assinado pela Secretária Municipal de Transportes, a faixa na Avenida Brasil poderá ser utilizada por ônibus ou micro-ônibus, de linhas regulamentadas pelo Poder Concedente (SMTR – intramunicipal, DETRO/RJ – intermunicipal e ANTT – interestadual/internacional).

Além disso, está franqueada para ônibus ou micro-ônibus na modalidade fretamento, regulamentados pela SMTR e o DETRO/RJ, desde “que os serviços de transporte de passageiros comprovem itinerários que contemplem a Avenida Brasil”.

De acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro, estes são os detalhes da operação:

– A seletiva irá funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana.

– A seletiva é formada pela faixa mais à esquerda das pistas, nos dois sentidos da avenida, e tem 22 km de extensão, entre os bairros de Guadalupe e Caju.

– Aproximadamente 70 linhas de ônibus deverão utilizar a seletiva para fazer serviço expresso neste trecho da Avenida Brasil. Linhas com serviço parador continuarão nas vias laterais.

– A faixa exclusiva sentido Santa Cruz começa na Estação BRT Vasco da Gama, na altura de São Cristóvão, e termina na Estação Guadalupe.

– A faixa exclusiva sentido Caju começa na Estação Guadalupe e seu término ocorre na Rua Conde de Leopoldina, no bairro do Caju.

– A circulação na seletiva é restrita a ônibus e micro-ônibus, mas também são autorizados veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito, ambulâncias, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública.

– O limite de velocidade da faixa é de 70 km/h.

– A faixa será fiscalizada por radar fixo e oito lombadas eletrônicas.

– São 7 kms de trecho segregado, entre o Trevo das Margaridas e a Estação BRT Guadalupe. Os outros 14,8 km da via são sinalizados com faixa branca contínua entre o Trevo das Margaridas e a Rua Conde de Leopoldina, no bairro do Caju.

– A seletiva contará com ampla sinalização, com quatro mil segregadores, 218 placas de trânsito e pictogramas no asfalto.

– O Viaduto da Treliça, na altura do Caju, só será permitido para ônibus. Já o Viaduto da Avenida dos Campeões, na altura de Bonsucesso, terá o acesso bloqueado.

Sobre o trânsito de veículos não autorizados

De acordo com o Art. 184 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os veículos que transitarem na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente, estarão cometendo uma infração de natureza gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47.

Transbrasil

Quando a Transbrasil entrar em operação, a seletiva dará lugar ao corredor do BRT. Os ônibus seguirão podendo utilizar a via, mas agora compartilhando o espaço com os articulados “amarelinhos”. Em virtude do aumento do número de ônibus, o corredor será ampliado entre o Terminal Margaridas e o Cemitério do Caju, passando a ocupar duas faixas da pista, em ambos os sentidos. Apenas os articulados poderão fazer parada para embarque e desembarque de passageiros nas estações de BRT.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes