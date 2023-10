Metroviários decidem não fazer nova greve em São Paulo

Categoria rejeitou nova paralisação para a próxima semana

ALEXANDRE PELEGI

Colaboraram Arthur Ferrari, Michelle Souza e Vinicius de Oliveira

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo realizou uma assembleia extraordinária nesta quinta-feira, 05 de outubro de 2023, em que decidiu por não realizar uma nova paralisação dos serviços na próxima semana.

A decisão foi comunicada somente no iníco da madrugada desta sexta-feira (06).

Na terça-feira (03) uma greve de 24 horas deixou o dia caótico para quem mora na capital paulista e nos municípios vizinhos da região metropolitana, como mostrou o Diário do Transporte.

Relembre:

Os empregados cruzaram os braços em protesto contra os estudos para uma eventual privatização das linhas ainda sob operação estatal.

As entidades sindicais dizem que querem a realização de um plebiscito para que o povo escolha o destino da operação das linhas metroviárias, se passarão ou não do Estado para as mãos da iniciativa privada.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes