Manaus recebe primeiro ônibus 100% elétrico do modelo Marcopolo Attivi Integral

Modelo foi exposto em evento que contou com a presença do prefeito da capital Amazonense, David Almeida

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Como parte do compromisso contínuo com a melhoria do transporte público na cidade de Manaus, o prefeito Davis Almeida, apresentou no dia 27 de setembro, para a comunidade o ônibus 100% elétrico Attivi Integral, produzido pela Marcopolo.

“Iniciamos, em junho, um programa de demonstrações do Attivi em algumas cidades brasileiras, como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Ponta Grossa, entre outras. Agora, o modelo está sendo mostrado em Manaus, importante mercado para a Marcopolo”, destacou Alexandre Cervelin, gerente comercial responsável pelas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte da Marcopolo. Segundo ele, o veículo proporciona benefícios e vantagens à população da capital amazonense e ao meio ambiente.

O Marcopolo Attivi Integral é um modelo que conta com a aplicação da tecnologia nacional e o conhecimento da engenharia brasileira, sem deixar de lado a expertise mercadológica das sete décadas de atuação da Marcopolo.

O modelo, que pode ter até 13.000 mm de comprimento total, possui chassi Low Entry, equipado com motor elétrico de potência máxima de 350 kW e torque de 3.300 Nm, eixos dianteiro e traseiro ZF, suspensão a ar, sistema de freios Knorr e baterias CATL com capacidade de 396 kWh e autonomia entre 250 e 280 km (dependendo das condições de utilização).

Para maior conforto e segurança dos passageiros, conta com de ar-condicionado incorporado ao sistema de refrigeração das baterias, com preparação para a instalação do microfone, câmera de ré com sirene e monitor no painel do motorista, além de câmera interna de segurança com gravação. Possui espaço reservado para PcD e assentos preferenciais, iluminação interna toda em LED, faróis e sinaleiras traseiras em LED e cabine de separação para o motorista.

Ficha Técnica Attivi

Chassi Integral Low Entry com capacidade total de 20,6 mil kg

Capacidade – até 80 passageiros

Autonomia de até 280 km e tempo de carga de até 4 horas

Modelo de Plug de carregamento utilizado no chassi PLUG CCS 2

Motor de tração Central com potência de 350 KW e torque de 3.300 Nm

Capacidade do eixo dianteiro – 7,6 mil kg

Capacidade do eixo traseiro 13,0 mil kg

Comprimento – até 13 m

Largura – 2,55 m

Freios a disco com ABS/EBS (Door Brake)

Direção eletro-hidráulica

Suspensão pneumática

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte