Linha de ônibus tem pontos alterados para o Corredor de Acesso às Plataformas no Terminal Varginha

Mudança começa a valer nesta segunda-feira (09)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SPTrans informa que a partir de segunda-feira (9), as linhas 6003/10 Term. Grajaú – Term. Varginha e 6913/21 Term. Varginha – Itaim Bibi que atendem a Plataforma 1 do Terminal Varginha terão seus pontos alterados para o Corredor de Acesso às Plataformas – Lado Esquerdo – PMV, em razão de obras. As mudanças prosseguem até o término dos trabalhos.

Confira as mudanças:

6003/10 Term. Grajaú – Term. Varginha

Corredor de Acesso às Plataformas – Lado Esquerdo – PMV

6913/21 Term. Varginha – Itaim Bibi

Corredor de Acesso às Plataformas – Lado Esquerdo – PMV

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte