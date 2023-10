Linha 15-Prata de monotrilho opera de forma diferenciada nesta sexta (06); PAESE foi acionado para reforçar o atendimento entre as estações Vila Prudente e Vila União

Mudanças na circulação dos trens acontece durante manutenção em equipamento de via entre São Lucas e Camilo Haddad

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza a linha 15-Prata de monotrilho nesta sexta-feira, 6 de outubro de 2023, deve ficar atento às mudanças na operação, que acontece de forma diferenciado durante uma manutenção em equipamento de via entre as estações São Lucas e Camilo Haddad.

De acordo com o Metrô, os trens circulam em via única entre as estações Vila Prudente e Vila União. Já de Vila União até São Mateus, as composições operam por duas vias.

Entre São Mateus e Jardim Colonial a circulação acontece de forma habitual, por uma única vida.

Foram acionados 20 ônibus articulados da operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para complementar o atendimento entre Vila Prudente e Vila União.

Em nota, o Metrô afirma que os passageiros são orientados sobre a operação diferenciada desta sexta-feira através do sistema de som das estações e trens.

Veja a nota do Metrô na íntegra:

“Nesta sexta-feira (6), desde o início da operação, os trens da Linha 15-Prata estão circulando de maneira diferenciada para atender aos passageiros.

Em razão de manutenção em um equipamento da via no trecho entre as estações São Lucas e Camilo Haddad, a circulação dos trens acontece por via única entre as estações Vila Prudente e Vila União. De Vila União até São Mateus, os trens circulam por ambas as vias. E de São Mateus até Jardim Colonial a circulação ocorre de forma habitual, por uma via.

O Paese foi acionado para reforçar o transporte e atender aos passageiros no trecho entre as estações Vila Prudente e Vila União.

Os passageiros são orientados sobre a operação da Linha 15-Prata pelo sistema de som.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte