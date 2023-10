Garcia, Real Expresso e Catedral são autorizadas pela ANTT a modificar serviços em linhas

Agência atendeu a 16 novas empresas para o transporte por fretamento, e negou pedidos da Trans Isaak para operar mercados pleiteados

ALEXANDRE PELEGI

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 06 de outubro de 2023, algimas decisões relativas a pedidos de empresas de transporte interestadual de passageiros no transporte regular e por fretamento.

Veja a seguir:

Decisão Supas nº 667: Deferir o pedido da Viação Garcia Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha UMUARAMA (PR) – JUNDIAÍ (SP), prefixo 09-0117-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 (dez) dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 668: Deferir o pedido da Real Expresso Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha GOIÂNIA (GO) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 12-0754-60, com as seguintes seções:

I – de GOIÂNIA (GO) para UBERLÂNDIA (MG), UBERABA (MG), RIBEIRÃO PRETO (SP) e CAMPINAS (SP); e

II – de UBERLÂNDIA (MG) e UBERABA (MG) para CAMPINAS (SP) e SÃO PAULO (SP).

Decisão Supas nº 669: Deferir o pedido da Real Expresso Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão das seções indicadas da linha UBERLÂNDIA (MG) – SANTOS (SP), prefixo nº 06-0530-60:

I – de UBERLÂNDIA (MG) para SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP); e

II – de UBERABA (MG) para SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP) e SANTO ANDRÉ (SP).

Esta Decisão entra em vigor após 10 (dez) dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 670: Deferir o pedido da Catedral – Kandango Transportes e Turismo Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha NATAL (RN) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 14-0035-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 671: Autorizar as empresas relacionadas no Anexo desta Decisão para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. A L DE MELO TURISMO LTDA 003639 20.437.475/0001-57

. BIKETOUR VALE EUROPEU LTDA 001649 24.700.170/0001-47

. BOY TUR TRANSPORTES LTDA 008137 17.890.642/0001-06

. CETRO RM SERVICOS LTDA 008138 08.307.120/0001-48

. CIH TRANSPORTES LTDA 008139 47.418.428/0001-12

. GONZALES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 008140 45.898.793/0001-46

. GUIMATUR EMPREENDIMENTOS LTDA 008141 19.483.702/0001-00

. J. F. C. SALVIANO LTDA 008142 35.727.743/0001-42

. MARLON CUSTODIO LOURENCO LTDA 008143 50.321.680/0001-13

. MATIAS VIAGENS E TURISMO LTDA 008144 52.107.123/0001-20

. MENESES TRANSPORTES & TURISMO LTDA 008145 51.517.292/0001-75

. MONTE SINAI TRANSPORTE E TURISMO LTDA 008146 50.861.395/0001-95

. MY LIFE FRETAMENTO E TURISMO LTDA 008147 23.890.884/0001-00

. MYM TRANSPORTE & TURISMO LTDA 008148 48.600.101/0001-20

. RBC TURISMO LTDA 004340 35.827.735/0001-78

. TRANS RIO TURISMO LTDA 008149 47.693.457/0001-92

Decisão Supas nº 672: Em relação ao Mandado de Segurança nº 1057366-28.2022.4.01.3400, indefere o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela Trans Isaak Turismo Ltda, por inobservância ao disposto na Resolução nº 6.013, de 18 de abril de 2023.

Decisão Supas nº 673: Em relação ao Mandado de Segurança nº 1057366-28.2022.4.01.3400, indefere o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela Trans Isaak Turismo Ltda, por inobservância ao disposto na Resolução nº 6.013, de 18 de abril de 2023.

Decisão Supas nº 674: Em relação ao Mandado de Segurança nº 1057366-28.2022.4.01.3400, indefere o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela Trans Isaak Turismo Ltda por inobservância ao disposto na Resolução nº 6.013, de 18 de abril de 2023.

