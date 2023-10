Rio Grande do Sul altera linhas de ônibus intermunicipais durante bloqueios em rodovias nesta quinta (05)

Há viagens canceladas e com alterações de horários e itinerários

ARTHUR FERRARI

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, anunciou que as linhas do transporte coletivo intermunicipal de passageiros do estado sofreram suspensões e alterações de horários e itinerários.

As mudanças acontecem em decorrência das alterações feitas no tráfego após as fortes chuvas que atingem o estado.

Podem ocorrer alterações na lista de cancelamentos, conforme a situação das estradas. As linhas devem voltar a funcionar assim que forem retomadas as condições seguras de trânsito, afirma o governo do estado.

Confira a situação das linhas:

– Guaporé – Soledade (Condori Transportes e Turismo)

Todos os horários estão suspensos. A ponte sobre o rio Guaporé foi levada pela enchente.

– Pelotas – Bagé e Bagé – Pelotas (Planalto)

Até a normalização do tráfego na BRS-293, será realizada conexão em Caçapava do Sul. O tempo de espera será de 2h.

– Rio Grande – Bagé e Bagé – Rio Grande (via Pelotas) (Planalto)

A linha será suspensa até a normalização do tráfego na BRS-293. As viagens terão conexão. Inicialmente, os passageiros da linha Rio-Grande e Bagé serão lotados na linha Rio Grande – Santa Rosa. Os usuários devem desembarcar em Caçapava do Sul e, então, utilizar outro ônibus até o destino final (Bagé). Na viagem Bagé – Rio Grande ocorrerá o trajeto inverso. O tempo de espera da conexão é de 2 horas e a passagem manterá o mesmo valor.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte