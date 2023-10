Empresas de ônibus abrem 46 vagas de emprego em Petrópolis

Oportunidades de trabalho são para contratação imediata

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

As empresas de ônibus, que operam o transporte urbano de passageiros em Petrópolis, estão contratando profissionais para vagas de emprego. As mais de 40 oportunidades de trabalho são para todos os gêneros e diferentes cargos, como motorista, lavador, serviços gerais, mecânico e eletricista, se estendendo, inclusive, para pessoas com deficiência. Os interessados devem enviar currículo para as operadoras.

A Petro Ita está com vagas abertas para as funções de motorista, mecânico diesel e eletricista, com experiência comprovada. Os interessados devem enviar as informações para o e-mail rh@petroita.com.br. Quem preferir, pode deixar o currículo na portaria da empresa, que fica localizada na Rua Coronel Veiga, 1.157 – Centro, como também na sala das operadoras, no Terminal Centro.

A Turp Transporte está recebendo currículos para as funções de motorista, serviços gerais e eletricista. Os currículos serão aceitos somente através do e-mail vagas@turp.com.br.

A Cidade das Hortênsias está disponibilizando vagas para as funções de motorista e lavador. O currículo pode ser enviado para o e-mail vagas.rhpetropolis@gmail.com, levado à garagem da empresa, localizada na Estrada do Carangola, 1.355 – Carangola, ou deixado no Terminal Itamarati.

A Cidade Real está recebendo currículos para o banco de talentos. Entre as funções, estão a de motorista, auxiliar de tráfego, administrativo, manutenção e jovem aprendiz. Basta enviar as informações para o e-mail recrutamento@cidaderealtransportes.com.br ou deixar com os fiscais da empresa nos terminais do Bingen ou do Centro. O candidato à vaga também tem a possibilidade de entregar as informações diretamente na portaria da garagem da operadora, localizada na Estrada do Independência, 948 – Independência.

Para informações sobre a operação dos ônibus, vagas de emprego e novidades do setor de transporte público em Petrópolis, basta acessar o site http://www.setranspetro.com.br ou as redes sociais (Facebook e Instagram), através do @setranspetro.

