Diesel pode ficar mais barato com imposto federal zerado

Medida Provisória publicada pelo Governo Federal, que visava financiar programa de renovação da frota, perdeu validade, e com isso cai imposto de 13 centavos por litro

ALEXANDRE PELEGI

O diesel pode ficar mais barato.

A situação vai acontecer devido à queda do imposto federal sobre o combustível, instituído pelo governo federal para o programa de refinanciamento da frota, destinado à compra de veículos, ônibus e caminhões.

A reoneração foi anunciada pelo Governo Federal para compensar a perda de arrecadação com a ampliação do programa de renovação da frota. A Medida Provisória, que definiu uma alíquota de R$ 0,13 sobre o litro do diesel caducou, já que não foi votada pelo Congresso, e com isso o imposto voltou a zero.

A estimativa nas bombas é que o combustível, essencial para o transporte coletivo e de cargas, pode ter queda em torno de R$ 0,11 por litro.

No entanto, o governo pode publicar nova medida e restabelecer os impostos, o que impediria o recuo de preços.

