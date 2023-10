Câmara dos Vereadores de Montenegro (RS) aprova subsídio para o transporte coletivo municipal

Valor da tarifa e sistema permanecerão sem alterações

Na 30ª Sessão Ordinária, realizada na quinta-feira. 21 de setembro de 2023, a Câmara Municipal de Montenegro, no Rio Grande do Sul, aprovou seis projetos de grande relevância para o município, todos apresentados pelo poder executivo municipal. Dentre eles, o Projeto de Lei nº 105/2023, que trata do programa de Mobilidade Urbana da cidade, recebeu destaque.

O projeto tem como objetivo principal a concessão de subsídio tarifário orçamentário para o transporte público, atendendo à Lei nº 7.091, que visa investir em programas de apoio à infraestrutura de mobilidade urbana e transporte público.

Com a aprovação unânime dos vereadores, tanto o serviço de transporte público quanto as tarifas atualmente praticadas serão mantidos, garantindo também a continuidade das gratuidades concedidas. Vale lembrar que desde o início da pandemia, o transporte público em Montenegro enfrentou desafios financeiros significativos, incluindo a diminuição no número de passageiros e os constantes aumentos no preço dos combustíveis. Para lidar com esses desafios, a prefeitura contratou uma consultoria que identificou um déficit financeiro substancial no serviço municipal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte