Teresina (PI) lança licitação de R$ 50 milhões para compra de 80 ônibus seminovos para o transporte coletivo

Prefeitura quer ampliar a vida útil da frota em pelo menos um ano

A Prefeitura de Teresina lançou uma licitação para a compra de 80 ônibus seminovos para o sistema de transporte coletivo do município.

A concorrência será realizada no formato Pregão Eletrônico, com valor estimado em R$ 50 milhões (R$ 50.542.908,87), e foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 04 de outubro de 2023.

O objetivo da prefeitura com a aquisição dos veículos é ampliar a vida útil da atual frota.

Os ônibus deverão ter data de fabricação de 2020 e 2021, com ar-condicionado, acessibilidade, WI-FI.

Os recursos são provenientes de operação de crédito do BRB (Banco de Brasília).

Pelo modo de aberto e fechado, a abertura das propostas está agendada para as 09h00 do dia 18 de outubro 2023, com o início da sessão de disputa de preços às 09h30.

Com a compra desses 80 ônibus seminovos, a prefeitura planeja chegar a 200 veículos no total. Nesta conta estão incluídos os 120 novos ônibus cujo pregão de compra foi realizado no dia 18 de setembro. Como mostrou o Diário do Transporte, a Volkswagen foi declarada a vencedora do pregão eletrônico.

O objetivo da Prefeitura é comprar os ônibus e cedê-los para as empresas de transporte, que ficarão responsáveis pela manutenção, mão de obra e funcionamento dos serviços. A prefeitura fará vistorias a cada três meses.

A Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal de Teresina um PL (projeto de lei) para permitir a ampliação da idade média da frota do transporte coletivo em até um ano.

De acordo com a prefeitura, ao longo dos anos o município de Teresina foi submetido a diversas interrupções na prestação de serviços de transporte público coletivo, com um progressivo aumento nos últimos 24 meses.

“A descontinuidade na oferta de transporte público coletivo decorre tanto de paralisações grevistas de motoristas e cobradores quanto de descumprimento de ordens de serviço, sendo a quantidade de veículos em execução manifestamente inferior à demanda de passageiros.

Dessa forma, considerando que a frota utilizada é de propriedade das empresas concessionárias, o município fica impossibilitado de garantir a continuidade do serviço público, tendo que por vezes submeter-se à precariedade de uso de veículos cadastrados.

Portanto, considerando a necessidade do município de possuir uma frota própria para utilização ininterrupta, de forma a garantir uma quantidade mínima de veículos transportando passageiros diariamente, o município opta pela aquisição gradual de veículos que serão incorporados ao modelo de transporte público vigente em qualquer época e garantirão a execução continuada do transporte público coletivo. Além disso, com o acréscimo de 120 (cento e vinte) veículos na frota, estima-se um aumento inicial de 15% dos passageiros transportados, indo da média mensal de 1.362.425 para 1.566.789.”

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes