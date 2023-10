Taquara, no Rio Grande do Sul, oferece transporte coletivo gratuito para o 2°Dia das Crianças da Integração, no domingo (08)

Evento acontece das 14h às 18h

ARTHUR FERRARI

No próximo domingo, 8 de outubro de 2023, a cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, celebra o 2° Dia das Crianças da Integração com uma ação especial de solidariedade. Nesse dia, o transporte coletivo urbano na cidade será totalmente gratuito, graças à iniciativa da empresa Transpar, responsável pelo serviço no município.

Com o objetivo de garantir que todos os moradores possam participar do evento solidário, a Transpar disponibilizou cinco horários de ônibus especiais para facilitar o deslocamento da população até o local da festividade. A celebração acontecerá das 14h às 18h e promete ser um momento de alegria e diversão para crianças e famílias da região.

Durante o evento, estão previstas atividades como brinquedos infláveis, distribuição de brindes, além de comidas e bebidas para as famílias do município. A iniciativa visa proporcionar um Dia das Crianças memorável para todos, promovendo a inclusão e a solidariedade na comunidade de Taquara.

Confira os horários e itinerários:

13h10 – Nacional (Recreio), Cruzeiro do Sul, Empresa, Santa Teresinha, Medianeira e Mundo Novo;

14h10 – Prefeitura (Centro), Medianeira, Mundo Novo, Santa Teresinha, Empresa e Cruzeiro do Sul;

16h10 – Nacional (Recreio), Cruzeiro do Sul, Medianeira, Empresa, Santa Teresinha, Mundo Novo, HBJ (Sagrada Família);

17h30 – Nacional (Recreio), Cruzeiro do Sul, Empresa, Santa Teresinha, Medianeira e Mundo Novo;

18h30 – Prefeitura (Centro), Mundo Novo, Medianeira, Santa Teresinha, Empresa e Cruzeiro do Sul.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte