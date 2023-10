Linhas da EMTU que atendem Vale do Paraíba e Litoral Norte operam com mesma grade dos sábados nesta quarta-feira (04)

Mudança acontece por causa do feriado municipal em Taubaté

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A EMTU informou em seu perfil na rede social “X” que linhas de ônibus intermunicipais circula com alterações nos itinerários desde a manhã desta quarta-feira, 04 de outubro.

Os coletivos das linhas 5111, 5211 e 5211ex1, que atendem os moradores da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, estão circulando com a mesma programação aplicada aos sábados, por conta do feriado municipal em Taubaté.

Todos os horários dos ônibus podem ser consultados no site e aplicativo da EMTU.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte