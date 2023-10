Riocard Mais lança a versão mini de seu cartão do transporte, com um quarto do tamanho do tradicional

Novidade oferece recargas online, acesso a saldo e extrato, acúmulo de pontos em programa de fidelidade e validação de créditos pelo celular

ARTHUR FERRARI

O Mini-Riocard Mais, um cartão de transporte com apenas oito centímetros de altura e quatro de largura, chega como uma opção inovadora para os usuários de ônibus, trens, metrô, barcas, vans, BRT e VLT do Rio de Janeiro.

Este minicartão, que possui apenas um quarto do tamanho do tradicional Riocard Mais, oferece os mesmos serviços e comodidades aos passageiros, tornando-se uma alternativa prática e funcional.

Entre as vantagens oferecidas pelo Mini-Riocard Mais, os passageiros podem contar com recargas online, acesso a saldo e extrato, acúmulo de pontos em programa de fidelidade e validação de créditos pelo celular.

Recargas Online: Os passageiros podem recarregar seus cartões de forma simples e rápida pela internet, garantindo sempre créditos disponíveis para suas viagens.

Acesso a Saldo e Extrato: Com o Mini-Riocard Mais, é possível verificar o saldo do cartão e conferir o extrato de transações, mantendo um controle preciso dos gastos com transporte público.

Acúmulo de Pontos em Programa de Fidelidade: Os usuários podem acumular pontos em um programa de fidelidade, que pode ser trocado por benefícios e descontos em futuras viagens.

Validação de Créditos pelo Celular: O Mini-Riocard Mais permite que os passageiros validem os créditos adquiridos diretamente pelo celular, proporcionando maior comodidade e praticidade.

Além de suas funcionalidades, o Mini-Riocard Mais traz uma característica inovadora, sendo um adesivo que pode ser colado em qualquer superfície, como aparelhos celulares. Essa característica torna o minicartão uma alternativa valiosa para os passageiros que não possuem dispositivos compatíveis com a tecnologia NFC, a qual possibilita o pagamento por aproximação através do celular, utilizando o Cartão Digital.

Esse lançamento segue a tendência de inovação do Riocard Mais, que visa proporcionar aos mais de cinco milhões de clientes em 40 municípios do Estado do Rio de Janeiro uma experiência cada vez mais conveniente e simplificada no uso dos meios de transporte público. O Mini-Riocard Mais se junta a outros dispositivos, como chaveiros e pulseiras à prova d’água, todos oferecendo as mesmas vantagens do modelo Expresso, para tornar o pagamento das tarifas de transporte mais fácil e eficiente.

Com essa nova opção de pagamento, os passageiros terão mais uma alternativa para facilitar suas viagens no Rio de Janeiro, proporcionando um transporte público mais acessível e conveniente para todos.

“É mais uma novidade que apresentamos aos nossos clientes, especialmente aos mais jovens que estão sempre em busca de produtos inovadores que ofereçam mais facilidade e agilidade. É um produto que se adapta perfeitamente aos serviços disponíveis no nosso aplicativo, que já tem mais de 1,4 milhão de usuários ativos. Basta cadastrar o minicartão e ter acesso a todos os benefícios. É fácil de usar: colou e passou”, ressalta Melissa Sartori, gerente de Produto e Marketing da Riocard Mais.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte