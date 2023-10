Mercedes-Benz lança ônibus elétrico brasileiro na Busworld, maior evento do setor no mundo

Primeiro chassi de elétrico a baterias desenvolvido e produzido pela fábrica no país, o Mercedes-Benz eO500U faz sua estreia na Europa

O eO500U, chassi de ônibus elétrico urbano a baterias Totalmente desenvolvido e produzido pela Mercedes-Benz do Brasil, vai estrear na Busworld, maior evento de ônibus no mundo.

A Busworld Europa 2023 será realizada de 7 a 12 de outubro, em Bruxelas, capital da Bélgica.

O Mercedes-Benz eO500U, que marca a entrada da Empresa na era da eletromobilidade em veículos comerciais no País, será destaque no estande da Daimler Buses, reafirmando a importância da unidade brasileira como player global da Companhia para negócios do setor.

A Daimler Buses terá ao lado do elétrico nacional lançamentos e novidades de produtos e serviços de suas marcas Mercedes-Benz e Setra.

Para o presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina, Achim Puchert, este moderno veículo para centros urbanos, que segue a tendência da eletromobilidade, foi desenvolvido no Brasil e especialmente para o Brasil e a América Latina, além de outros mercados de exportação, como a Oceania.

“Estamos muito orgulhosos, felizes e honrados por trazer o nosso chassi de ônibus elétrico urbano a baterias para fazer sua estreia na Europa”, afirma Puchert.

O executivo destaca que veículos elétricos são sinônimos de transporte sustentável e já fazem parte do portfólio mundial multissoluções da marca para os clientes.

“Agora, nosso eO500U também está neste portfólio. Seus benefícios para a sociedade são inquestionáveis: zero emissão de carbono, zero poluição do ar, totalmente silencioso e com menores custos durante todo o ciclo de vida do veículo”, diz Achim Puchert.

O executivo completa: “Com esse produto, a operação brasileira segue alinhada à estratégia global da Daimler Truck de práticas de ESG. Este é o primeiro passo da Mercedes-Benz do Brasil. Nossas atenções e estratégias visam o presente e o futuro. Por isso, estamos cientes dos desafios que temos pela frente”.

Mercedes-Benz do Brasil e sua importância para a Daimler Buses

O Chefe mundial da Daimler Buses, Till Oberwörder, ressalta que a fabricante está muito satisfeita de trazer para a Busworld Europe o chassi de ônibus urbano elétrico a baterias da Mercedes-Benz do Brasil. “Mais uma vez, nosso time de engenharia brasileira demonstra sua grande capacidade, talento e força inovadora ao colocar nossa marca no mundo da eletromobilidade no Brasil e na América Latina”, pontua.

Till Oberwörder explica que os visitantes do mega internacional poderão conferir de perto um produto brasileiro com a qualidade global amplamente reconhecida da Mercedes-Benz. “Aliás, a Mercedes-Benz do Brasil ocupa uma posição de destaque na Daimler Buses. São 67 anos de pioneirismo e inovação tecnológica, como também de liderança destacada nas vendas de ônibus no Brasil e nas exportações brasileiras”.

A importância do Brasil para a Daimler Buses é explicada, dentre muitas outras razões, pelo fato de o país seguir sendo o maior mercado de ônibus da Companhia. Importância acentuada pelo fato da Mercedes-Benz do Brasil ser o Centro Mundial de Competência da Daimler Truck para o desenvolvimento de chassis de ônibus, sendo referência global para as demais unidades.

“Como fabricante e líder mundial em ônibus, nossa ambição é clara. Queremos combater as mudanças climáticas e nos tornar um elemento impulsionador para a transformação do transporte de passageiros”, ressalta Till Oberwörder.

O executivo destaca que a fabricante passará a adotar uma estratégia de tecnologias alternativas de propulsão, com o objetivo de fornecer ônibus neutros em CO2 para todos os segmentos e mercados mais importantes até o final desta década. “Com este roteiro claro e uma estratégia alinhada aos negócios sustentáveis da marca, a Daimler Buses contribui de maneira significativa para moldar, com responsabilidade, o futuro do transporte”.

Eletromobilidade em ônibus urbanos: destaques e novidades da Daimler Buses na Busworld

A fabricante destaca que os ônibus Mercedes Benz atraem a atenção dos visitantes da Busworld em vários espaços da Busworld Europa.

“O Intouro, ônibus intermunicipal híbrido, versátil e econômico, recebe os visitantes na entrada do pavilhão. Já dentro das salas de exposição, o eCitaro, ônibus totalmente elétrico com célula de combustível, celebra sua estreia. Ao seu lado, são exibidos também o eCitaro com a nova geração de baterias NMC3 e um pacote de novidades em desempenho. Aliás, seguindo a evolução tecnológica do eCitaro, as baterias NMC3 também já são utilizadas no chassi de ônibus elétrico urbano eO500U brasileiro, que faz sua estreia na Europa”, diz comunicado da Daimler Buses distribuído à imprensa especializada.

Estes três modelos, junto, definem o elevado nível de desenvolvimento de ônibus urbanos livres de emissões locais – “com esses veículos, as cidades da Europa e de outros lugares vão se tornar mais habitáveis”.

Na feira os participantes podem ter uma experiência com os veículos ao volante ou como passageiros. O Mercedes Benz eCitaro G movido a célula de combustível também está disponível para demonstração.

O ônibus Tourismo da Mercedes Benz, por sua vez, representa veículos rodoviários de alto padrão. Em muitos aspectos, ele passou por um desenvolvimento crucial antes do evento, combinando rentabilidade, segurança e conforto.

Além de apresentarem pintura metálica antracite, todos os ônibus que carregam a estrela da Mercedes-Benz mostram, no evento, uma série de novas tecnologias que reafirmam a marca como referência em sistemas de segurança e assistência ao motorista.

A Daimler Buses também reservou para a Busworld Europa 2023 várias novidades e destaques de sua marca de ônibus Setra e de seus inovadores serviços Omniplus.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes