Linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô em São Paulo (SP) agora têm cinco novas telas icônicas

São equipamentos de formato diferenciado e novas telas suspensas nas plataformas da ViaQuatro

MICHELLE SOUZA

Agora as linhas 4-Amarela, da ViaQuatro, e 5-Lilás, da ViaMobilidade, linhas de metrô de São Paulo, podem contar com cinco novos equipamentos icônicos lançados pela JCDecaux, líder mundial em mídia Out-of-Home (OOH). As telas de formato diferenciado serão instaladas gradativamente até o fim deste mês de outubro.

A novidade chega para reforçar o posicionamento da companhia em oferecer um ‘hub de possibilidades’ para agências e anunciantes que buscam comunicar suas campanhas de mídia exterior de forma assertiva e inovadora. De acordo com recente pesquisa feita pelo Datafolha em parceria com a JCDecaux, 89% do público declaram gostar de ver propagandas nestes ambientes, e 90% consideram a interação com propagandas no metrô.

Os novos equipamentos vão estar integrados ao pool de ferramentas do Data Solutions – ecossistema da JCDecaux que ajuda os anunciantes a planejar, engajar e mensurar campanhas, para alcançar os melhores resultados e ampliar a conexão das marcas com os passageiros que circulam diariamente pelo maior sistema metroviário do Brasil.

O primeiro equipamento desta série de lançamentos é chamado de Gêmeos. Ele é composto por duas grandes telas digitais localizadas no acesso às plataformas da Estação Pinheiros da Linha 4 – Amarela. Ainda na mesma estação de metrô, no 2º subsolo, o Icônico Espelhado traz um detalhe para tornar o ambiente mais dinâmico, tanto para quem anuncia quanto para quem é impactado. Ambos os equipamentos já estão em funcionamento.

O Paulista ficará na estação de mesmo nome, no acesso ao túnel da Estação Consolação, uma das conexões mais movimentadas do metrô de São Paulo, e substituirá os painéis atuais. Para a Estação da Luz, vamos ter o Corner (que significa “canto” ou “esquina” em inglês) terá um ar de modernidade e imersão, em um formato que faz jus ao nome e permitirá a veiculação de campanhas em 3D. Para completar a série de lançamentos, o Santa Cruz vai chegar com um uma tela curva de 35m² e será instalado na conexão entre as linhas 5 -Lilás e 1-Azul. Juntos, os cinco equipamentos devem impactar mais de 1,9 milhão de pessoas que circulam diariamente por estas estações.

O superintendente de novos negócios da ViaQuatro e ViaMobilidade, Marcelo Carpegiani, destaca que ao transportar milhares de pessoas diariamente, as estações das Linhas 4 e 5 têm excelente potencial para contribuir com a amplificação de campanhas. “São diversos pontos de contato e a possibilidade de falar com uma grande quantidade de pessoas, com os mais diversos perfis. Ao mesmo tempo, é preciso seguir inovando na maneira de apresentar essas mensagens para os clientes, por isso, os novos formatos que a JCDecaux está trazendo para as nossas estações são um importante movimento para deixar as comunicações publicitárias em nossas linhas ainda mais competitivas”.

Ainda seguindo o cronograma de atualização e padronização das ofertas digitais da JCDecaux no sistema metroviário de São Paulo, novas telas suspensas serão instaladas na Linha 4-Amarela, da ViaQuatro. Os equipamentos de 55” substituirão os atuais de 40”, para proporcionar mais qualidade técnica e visual, de acordo com padrões internacionais de publicidade em mídia exterior. As operações já foram concluídas nas estações Pinheiros e Paulista Pernambucanas, e, atualmente, a Estação da Luz está em processo de atualização, conforme o calendário da multinacional francesa.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte