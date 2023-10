Linha 9 – Esmeralda opera em via única entre as estações Morumbi e Villa Lobos- Jaguaré, na noite desta terça-feira (3)

Operação PAESE permanece atendendo entre as estações

MICHELLE SOUZA

Colaborou Vinícius de Oliveira

Devido à falha no sistema elétrico, a circulação de trens da Linha 9 – Esmeralda está operando em via única entre as estações Morumbi e Villa Lobos- Jaguaré.

Operação PAESE permanece atendendo entre as estações Morumbi e Pinheiros. Mais cedo, as composições pararam de circular entre as estações Morumbi e Villa Lobos em razão de uma falha elétrica.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram cabos da rede elétrica sendo rompidos e múltiplos pontos de fumaça.

A pane ocorre no mesmo dia em que funcionários públicos da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Metrô fazem uma greve contra privatização. Vale ressaltar que a linha 9 não está sob paralisação porque assim como as linhas 4, 5 e 8, é privatizada.

Veja o comunicado do Governo de São Paulo sobre a situação do transporte coletivo:

“O Governo de SP, por meio Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP), vai instaurar um processo administrativo para apurar a falha no sistema de energia da Linha 9-Esmeralda ocorrida nesta terça-feira (3). Qualquer inconformidade verificada é apurada e, se confirmada, as sanções e penalidades previstas em contrato são aplicadas. A energia foi reestabelecida e os primeiros trens estão em funcionamento.”

Michelle Souza, para o Diário do Transporte