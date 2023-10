Wemobi inaugura ponto de embarque e desembarque no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte

O novo weponto, nome dado ao lounge criado exclusivamente para que os clientes da startup aguardem suas viagens, tem o objetivo de ampliar as possibilidades dos passageiros que chegam e saem da capital mineira

ADAMO BAZANI

Quem viajar com a wemobi, plataforma de viagens rodoviárias com experiência 100% digital, para ou a partir de Belo Horizonte agora tem mais uma opção de embarque e desembarque na capital mineira – a segunda fora da rodoviária. A startup inaugurou um weponto, que é um lounge criado exclusivamente para clientes da marca aguardarem suas viagens com conforto e segurança no Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, conhecido como Aeroporto da Pampulha (Praça Bagatelle, 204 – São Luiz, Belo Horizonte – MG).

A novidade chega para atender a pedidos de clientes que gostariam de ter um espaço dedicado para embarcar e desembarcar na região da Pampulha. O weponto está localizado em um ponto estratégico para facilitar a guarda e retirada de bagagens e conta com tomadas para que os welovers carreguem seus componentes eletrônicos enquanto aguardam. Todas as rotas de ‘experiência wemobi’ com chegada/partida em Belo Horizonte terão a opção de embarque/desembarque no Aeroporto. As partidas serão realizadas diariamente às 20h45 e 21h15 em direção a São Paulo e Campinas. E às 23h15 em direção ao Rio de Janeiro.

De acordo com Rodrigo Trevizan, CEO da marca, oferecer alternativas simplificadas e seguras além dos terminais rodoviários sempre foi uma premissa da empresa. “Os espaços estão sempre bem localizados, próximos a pontos turísticos e de modo que facilitem a mobilidade de nossos clientes, ofertando uma maior flexibilidade para que desembarquem o mais perto possível de seus destinos. Faz parte da missão da empresa ofertar experiências pautadas na segurança para nossos passageiros”, afirma Trevizan, lembrando que todas as operações da wemobi são regularizadas.

Este é o terceiro ponto da wemobi disponível para embarques e desembarques na capital mineira. Antes dele, já era possível descer na Rodoviária de BH e no Terminal JK.

Desconto para quem embarcar e desembarcar no novo ponto

Além de mais uma possibilidade para embarcar e desembarcar em Belo Horizonte, os viajantes que escolherem o novo weponto para saírem ou chegarem à capital mineira poderão garantir um desconto de 15% no valor dos bilhetes. A ação é válida para quem reservar poltronas até 8 de outubro e escolher viajar até 20 de dezembro. Utilizando o cupom PAMPULHA15 ao final do fluxo de compra de uma das rotas que embarcam ou desembarcam no local e que possuam o selo ‘experiência wemobi’.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes