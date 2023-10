Vídeo: Caminhão perde o freio e bate em vários carros e um ônibus, na Zona Leste de SP

Ninguém se feriu com gravidade

MICHELLE SOUZA

Colaborou Vinícius Oliveira

O acidente foi no cruzamento da Av. São Miguel com a Av. Boturussu, em São Miguel Paulista (SP), Zona Leste.

Segundo testemunhas, o caminhão estava descendo a Avenida, quando por motivos desconhecidos, perdeu o freio e bateu nos carros e em um ônibus que estavam parados no cruzamento.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido com gravidade.

O Diário do Transporte entrou em contato com a SPTrans solicitando informações sobre o acidente, a empresa encaminhou a seguinte nota:

A SPTrans informa que a ocorrência desta segunda-feira (2), no cruzamento da Av. São Miguel com a Av. Boturussu, às 14h45, envolveu o ônibus de prefixo 3 2232, da Viação Metrópole, que operava pela linha 2772/10 Jd. Nazaré – Metrô Penha. Um BO/PM foi registrado.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte