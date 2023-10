SuperVia anuncia esquema especial de transporte para passageiros no show do cantor “The Weeknd” no próximo sábado (07)

Espetáculo “After Hours Til Dawn Global Stadium Tour” acontece no estádio Nilton Santos, em frente à estação Olímpica de Engenho de Dentro

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No próximo sábado, 07 de outubro, os trens da SuperVia funcionarão em um esquema especial elaborado pela concessionária SuperVia, no Rio de Janeiro, para atender o público que irá ao show do cantor The Weeknd, no estádio Nilton Santos, em frente à estação Olímpica de Engenho de Dentro.

Para quem não sabe, a gente explica: Abel Makkonen Tesfaye, mais conhecido por seu nome artístico The Weeknd, é cantor, compositor, ator e produtor musical canadense.

De acordo com a concessionária de trens do Rio de Janeiro, haverá viagens diretas da estação Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro, e entre as 17h e 20h os intervalos médios serão de 30 minutos.

Na volta do show, todas as estações estarão abertas apenas para desembarque, com exceção da estação Olímpica de Engenho de Dentro, que funcionará até 0h30 para embarque dos clientes.

Viagens extras serão feitas com embarque na estação Olímpica de Engenho de Dentro, programadas para cerca de 40 minutos após o término do evento.

Quem seguirá para a Central do Brasil, contará com trens expressos (parando antes apenas nas estações Maracanã e São Cristóvão) e paradores (atendendo as demais estações que o trem expresso não para), com intervalo médio de 10 minutos.

Já para Santa Cruz, as viagens serão paradoras, atendendo as estações do ramal Deodoro, com intervalo médio de 30 minutos. As viagens sentido Japeri serão expressas, realizando parada em Deodoro e demais estações do ramal. O intervalo médio será de 30 minutos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte