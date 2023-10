Secretário de Tarcísio vai continuar reuniões sobre VLT em Campinas e promete CPTM como gerenciadora de linhas privatizadas e formuladora de estudos para trens no interior

ADAMO BAZANI

O Diário do Transporte apurou nesta segunda-feira, 02 de outubro de 2023, que a equipe do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai continuar com prefeitos e com técnicos, reuniões para debater a possibilidade de um sistema de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) entre as cidades de Campinas, Hortolândia e Sumaré, no interior de São Paulo.

No último sábado, como mostrou o Diário do Transporte, o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, disse que já teve um encontro com o prefeito de Campinas, Dário Saadi, 28 de setembro de 2023, e conversou sobre o tema.

O intuito das conversas e estudos é verificar a viabilidade técnica e financeira, além de eventuais trajetos possíveis.

Rafael Benini declarou ainda que vai conversar com Governo Federal sobre incluir um trem metropolitano na devolução da concessão da RUMO pela Malha Oeste.

OUÇA: Governo de SP quer implantar um VLT entre Campinas, Hortolândia e Sumaré e CPTM fazendo projetos de trens metropolitanos no interior

Com possibilidade de devolução de contrato pela RUMO, secretário Benini também diz que pode haver trens de passageiros nas cidades atendidas pela Malha Oeste

ADAMO BAZANI

Colaborou Michelle Souza

O Governo de São Paulo estuda a implantação de um sistema de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) entre as cidades de Campinas, Hortolândia e Sumaré, no interior de São Paulo.

É o que revelou o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, na manhã deste sábado, 30 de setembro de 2023, em entrevista coletiva durante evento de chegada do Tatuzão Sul à futura estação Perdizes, da linha 6-Laranja de metrô.

De acordo com o secretário, na quarta-feira, 28 de setembro de 2023, houve uma conversa inicial com o prefeito de Campinas, Dário Saadi.

Atualmente, a ligação entre os dois municípios é feita por um corredor de ônibus gerenciado pela EMTU (Empresa Metropolitano de Transportes Urbanos).

O corredor Metropolitano de Ônibus Biléo Soares (Noroeste) tem 32,7 Km de extensão e 7 Km de faixas exclusivas para ônibus, ligando Campinas aos municípios de Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Monte Mor e Americana.

Conhecido popularmente como “bonde moderno”, um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) tem uma capacidade de transportes e velocidade abaixo de um metrô e trem metropolitano, mas acima de um corredor comum de ônibus, mas semelhante a um BRT – Bus Rapid Transit, que são corredores mais estruturados para ônibus.

No estado de São Paulo, há somente um sistema de VLT, entre Santos e São Vicente, com estimativa de ser prologando até Praia Grande, tudo no litoral.

O gerenciamento do VLT da Baixada Santista é da EMTU, mas a operação é da BR Mobilidade, pertencente ao Grupo Comporte, um dos maiores do setor de ônibus no Brasil, liderado pela família Constantino Oliveira.

CPTM EM PROJETOS DE TREM NO INTERIOR:

O secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, também falou sobre as concessões das linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Metrô.

O chefe de uma das pastas mais importantes atualmente do Estado de São Paulo reforçou o que o governador Tarcísio de Freitas já havia anunciado: deixar as duas estatais como gerenciadoras e formuladoras de novos projetos da área de trilhos metropolitanos, passando as operações para a iniciativa privada.

Sobre a CPTM, o secretário vislumbra a atuação em novos projetos de trens de passageiros no interior, em especial nas cidades que integram regiões metropolitanas.

Benini, inclusive, citou algumas ideias, como aproveitar a devolução do contrato da RUMO Logística, de trens de carga, para que na relicitação seja exigida a implantação de trens de passageiros.

A Malha Oeste possui mais de 1.600 quilômetros entre as cidades de Corumbá e Mairinque (SP), passando por Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A concessão é federal, mas o Governo do Estado deve conversar com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Em São Paulo, a Malha Oeste passa por municípios como Mairinque, Bauru e Araçatuba.

Em outro projeto que a “CPTM gerenciadora” pode atuar é no TIC (Trem Intercidades) entre Sorocaba e São Paulo.

A licitação deve ser lançada em 2025.

O TIC Sorocaba/São Paulo deve ter pouco mais de 100 km de extensão e compartilhar a faixa de domínio ocupada pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda na Grande São Paulo e capital, que são concedidas à ViaMobilidade.

Benini disse que prefeitos têm mostrado interesse em receber nas cidades que administram redes de trens metropolitanos e intercidades.

Além de citar a conversa com o prefeito de Campinas, Dário Saadi sobre a possibilidade de um VLT na região, o secretário de Tarcísio também falou com a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, a respeito da devolução da concessão da Rumo.

OUÇA:

Minha ideia pra CPTM é ir pata o interior. Na quarta-feira, eu estava conversando com o prefeito de Campinas [Dário Saadi] sobre a gente fazer um VLT [Veículo Leve sobre Trilhos] Campinas / Hortolândia / Sumaré.

A gente tem um projeto de trilhos Sorocaba/Alumínio.

A prefeita de Bauru [Suéllen Rosim] também quer fazer [projeto de trilhos]. A RUMO [concessionária de trens de carga] quer devolver a Malha Oeste.

A gente pode fazer trem intercidades da malha oeste. Então, assim, podia fazer Sorocaba/ Bauru. Em 25 (ano de 2025), a gente tem [previsão de licitação] do TIC Sorocaba [Sorocaba a capital paulista]

Então, assim, eu quero usar o “know-how” da CPTM pra fazer esses novos projetos, eu preciso do “know-how” da CPTM pra fazer esse nosso projeto e preciso do “know-how”da CPTM pra fiscalizar quem vai ganhar as linhas da CPTM e do Metrô, então pra CPTM e pro Metrô a gente tem uma outra ideia.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Michelle Souza