Rio de Janeiro nesta segunda (02): Estação Gelson Fonseca do BRT reabre após furto de cabos e Benvindo de Novaes é fechada para obras

Paradas ficam no corredor Transoeste

ARTHUR FERRARI

A MOBI-RIO, empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro responsável pelo gerenciamento do sistema BRT (Bus Rapid Transit), anunciou nesta segunda-feira, 02 de outubro de 2023, importantes mudanças para os passageiros do corredor Transoeste.

A estação Gelson Fonseca está reaberta e com os serviços operando normalmente após ficar fechada em decorrência de furto de cabos.

Já a estação Benvindo de Novaes está fechada em ambos os sentidos para a realização de obras de substituição de piso da pista exclusiva, onde os ônibus circulam. Os serviços são de responsabilidade da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura).

Os passageiros que utilizariam a Benvindo de Novaes têm como opção a estação Gláucio Gil, do Expresso para embarque e desembarque.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte