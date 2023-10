Prefeitura do Rio de Janeiro lança licitação de R$ 84 milhões para construção do Terminal BRT Santa Cruz

Equipamento servirá ao Corredor Transoeste, e concorrência contempla a requalificação da rua Álvaro Alberto e outras na região

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta segunda-feira, 02 de outubro de 2023, autorização da Secretária Municipal de Transportes para a abertura de licitação, na modalidade Concorrência Pública, das obras de construção do Terminal BRT Bairro Imperial de Santa Cruz.

A concorrência contempla a requalificação da rua Álvaro Alberto e outras, no mesmo bairro.

O Terminal é um dentre cinco anunciados pelo prefeito Eduardo Paes que irão integrar a Nova Transoeste na Zona Oeste do Rio.

O projeto do novo Terminal Santa Cruz prevê a expansão da estação existente, criação de pistas exclusivas para o BRT e modificações no sistema viário das ruas Felipe Cardoso, Barão de Laguna e Dom Pedro I. Um bicicletário com 200 vagas também será construído no local.

As estruturas dos cinco novos terminais substituirão as antigas estações Mato Alto, Magarça, Pingo D´Água, Curral Falso e Santa Cruz.

O objetivo é proporcionar mais conforto e segurança aos passageiros que viajam diariamente de BRT pela Zona Oeste.

A iniciativa, da Prefeitura do Rio, faz parte da reestruturação de todo o sistema, e os investimentos ultrapassam R$ 180 milhões.

Em março deste ano, o prefeito esteve na Zona Oeste do Rio anunciando os cinco novos terminais.

“O corredor BRT Transoeste é o mais antigo do Rio e está tendo a pista requalificada, com a troca do piso por concreto. As obras dos cinco novos terminais preveem, além da expansão das antigas estações, a criação de passarelas de acesso às novas estruturas e aos terminais alimentadores, que farão a integração entre ônibus e vans com vias importantes, como a Estrada de Sepetiba e a Avenida Cesário de Melo. Além disso, os projetos apresentados pelo prefeito Eduardo Paes nesta quinta-feira incluem melhorias viárias e de drenagem, que aumentarão a capacidade de escoamento de água e de combate a enchentes em dias de grande volume de chuva”, informa a prefeitura.

OBRA DOS TERMINAIS MATO ALTO E MAGARÇA

No Mato Alto e no Magarça, os canteiros já foram mobilizados e as obras já começaram. As equipes da Secretaria de Infraestrutura deram início às fundações das passarelas. Parte da estação Mato Alto foi desmontada, e os serviços de terraplanagem e de sondagem para as fundações foram iniciados para a construção do futuro terminal.

O Terminal Mato Alto será integrado por dois novos terminais de ônibus e vans. Para isso, será construída uma passarela que irá receber usuários tanto de Sepetiba como de Campo Grande. O projeto ainda prevê a construção de dois viadutos, além de retornos para os veículos comuns. Um bicicletário com capacidade para 250 vagas também será implantado no local.

O projeto das obras do Terminal Magarça prevê a implantação de mais um módulo conectado ao existente. O objetivo é dar conforto, garantindo a melhor distribuição dos usuários no interior do novo terminal e nas duas áreas de acesso. Além da construção de um novo módulo, será erguido um terminal alimentador de ônibus e vans vindos pela Estrada do Magarça e haverá modificações para ampliação do sistema viário da Avenida Dom João VI (Américas). O novo Terminal Magarça terá estacionamento exclusivo para 250 bicicletas.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes