Greve do Metrô, CPTM e Sabesp: rodízio suspenso, esquema especial de ônibus e ponto facultativo municipal em São Paulo nesta terça-feira (03)

Estado também já havia decretado ponto facultativo com possibilidade de remarcação, por exemplo, de consultas

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 03 de outubro de 2023, o Rodízio Municipal de Veículos foi suspenso em São Paulo como consequência da greve do Metrô, CPTM e Sabesp.

Contudo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ressaltou que segue valendo o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF); e as proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus, conforme a sinalização.

Agentes da CET atuarão por toda a cidade para manter as condições de fluidez das vias.

Além disso, foi decretado ponto facultativo pela Prefeitura de São Paulo e anunciado que haverá uma operação especial no transporte público por ônibus para melhor atender a população no decorrer do dia.

A administração pública destacou que será mantido o funcionamento de escolas e creches, unidades de saúde, serviços de segurança urbana, de assistência social, do serviço funerário, além de outras unidades cujas atividades não possam sofrer descontinuidades.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte