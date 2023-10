Externalidades que afetam transportes: Pela segunda vez em 10 dias, câmeras registram assalto no mesmo lugar em Santo André (SP). Vítimas: pedestres e usuários dos trólebus e ônibus

Na noite deste sábado (30), casal foi abordado por dupla em moto; No dia 20, jovem foi rendido também por bandidos em motocicletas

ADAMO BAZANI

Colaborou Michelle Souza

Pela segunda vez em exatos dez dias, bandidos armados e usando motos assaltam pedestres e usuários do sistema de trólebus e ônibus na rua Ibiapava, no bairro Paraíso, em Santo André no ABC Paulista, novamente no quarteirão que fica entre as ruas Macaúba e Jabaquara. A via dá acesso à Parada Gilda do Corredor ABD, uma das mais movimentadas deste trecho.

Imagens de circuito interno de um condomínio que fica neste quarteirão flagraram mais uma ação que ocorreu às 21h48 deste sábado, 30 de setembro de 2023. No dia 20, uma câmera do mesmo condomínio filmou outro assalto, que ocorreu de maneira muito semelhante, quando um jovem que havia descido do trólebus foi rendido por bandidos em duas motos.

No mais recente assalto, um casal foi abordado por uma dupla em uma moto.

As vítimas caminhavam na direção da Avenida Pereira Barreto, onde fica a parada do transporte público.

Pelas imagens, é possível ver que a uma certa distância, os criminosos já percebem o casal e invadem a calçada com a moto, encurralando as vítimas contra a entrada de uma casa.

O casal entrega o que tem e os bandidos vão embora.

O assalto dura menos de 20 segundos.

Nem o movimento na rua intimida os criminosos. O local não estava deserto. Um carro de um morador saía de um condomínio no momento do roubo; logo em seguida, um ônibus sobe a rua e outros carros e motos passam pela via.

Após o roubo, o casal segue caminhando na direção da parada de trólebus, mas percebe que os criminosos deixaram cair algo no chão e voltam para pegar. Os bandidos já tinham ido.

Moradores e usuários dos transportes coletivos já pediram às autoridades reforço no policiamento, incluindo as ruas do bairro Paraíso e o corredor de ônibus e trólebus, entre as paradas Bom Pastor, Estela, Gilda, Paraíso e Santa Thereza.

Até mesmo foi protocolado na Câmara Municipal de Santo André um requerimento para a 4ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar e para a GCM (Guarda Civil Municipal) intensificarem as ações de policiamento preventivo no local.

VÍDEO DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023:

VÍDEO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023:

Roubo do dia 20:

Imagens de circuito de segurança de um condomínio mostram o flagrante de um assalto a pedestre na Rua Ibiapava, no Bairro Paraíso, em Santo André.

Por volta de 23h45 desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, um jovem voltava para casa quando foi abordado por bandidos em duas motos.

Um dos suspeitos até chega a cair com a motocicleta, mas os criminosos conseguem levar os pertences do rapaz.

Os assaltantes fogem em seguida e o jovem continua caminhando sem ter o que fazer.

Moradores do bairro dizem que são comuns estes assaltos, principalmente a pessoas que descem dos trólebus do Corredor ABD na Parada Gilda.

REQUERIMENTO:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes