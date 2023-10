Caminho e ritmo da descarbonização do transporte coletivo no Brasil

Tema é complexo, muito mais amplo que eletrificação, e será um dos focos no Arena ANTP – 2023

FÁTIMA MESQUITA, ESPECIAL PARA O DIÁRIO DO TRANSPORTE

O noticiário e a vida real estão cheios de dificuldades resultantes da crise climática que tanto adiamos encarar. É a recente onda de calor que bate recordes pelo país afora, os ciclones que trouxeram mortes e danos de todo tipo no sul, uma seca histórica que atinge neste instante o Amazonas e muito mais. E neste momento crucial brota no meio do asfalto a pergunta: como caminha a descarbonização do transporte público no Brasil?

A engenheira Virginia Bergamaschi acompanha de perto o que acontece na área. Ela é mestra em Sistemas de Transportes e coordena a pasta da eletromobilidade no World Resources Institute Brasil (WRI Brasil). Bergamaschi cita as cidades de São Paulo (SP), Salvador (BA) e São José dos Campos (SP) como líderes do comboio da eletrificação no país, mas destaca que o movimento todo em direção à transição energética no transporte público precisa urgentemente aumentar sua velocidade.

De fato, os dados mais recentes sobre a frota brasileira de coletivos urbanos mostram que ela está em torno de 107 mil unidades, mas que desse total nem 0,004% é composto por ônibus movidos a eletricidade. Virgínia Bergamaschi explica que esse número pífio está muito relacionado a três categorias de barreiras: “As financeiras, que dizem respeito sobretudo ao alto custo de capital da tecnologia. As tecnológicas, que vêm diminuindo à medida que temos ônibus maiores e com autonomia suficiente para operar em condições antes inviáveis. E as institucionais, como a falta de uma política nacional robusta de incentivo à eletrificação, o que parece estar mudando, mas é atualmente um dos principais desafios no Brasil”.

Uma rota de soluções

A boa nova é que superar estes desafios não é impossível. Basta olhar para o desempenho da nossa vizinha Colômbia, que só perde o posto de país com mais ônibus elétrico do mundo para a poderosa China. E se uma nação com dificuldades sociais, culturais e econômicas semelhantes às nossas pode fazer essa virada acontecer, fica evidente, então, que o Brasil também pode, até porque não faltam bons motivos para entrar agora mesmo em uma viagem acelerada rumo à descarbonização dos coletivos, como pondera a especialista Virgínia Bergamaschi: “Além de melhores para o clima, o ambiente e a saúde, ônibus elétricos são mais confortáveis para passageiros e motoristas, por trepidarem menos e gerarem muito menos ruído, contribuindo assim para cidades mais silenciosas, reduzindo muito a poluição sonora. Eles também agregam qualidade ao transporte coletivo e podem ajudar a contornar um dos grandes desafios das cidades hoje, que é a perda de demanda dos sistemas de ônibus e a migração de passageiros para modos menos sustentáveis, como carros e motos. Além disso, a transição tecnológica é uma oportunidade de agregar novos atores aos sistemas de transporte”.

E é isso: a descarbonização – que, aliás, é mais que somente eletrificação — é uma urgência nossa. E sabendo que o tempo dela é agora, é preciso também saber o endereço dessa mudança. Anote aí: é no Transamerica Expo Center, na capital paulista, onde acontecerá a Arena ANTP — o mais abrangente e longevo congresso da mobilidade no Brasil. Lá, nos dias 24, 25, e 26 de outubro, passageiros, imprensa, curiosos, especialistas, acadêmicos e pessoas que atuam no setor vão se reunir para traçar a rota das soluções.

A própria Virgínia Bergamaschi estará presente neste evento bianual, mediando a sessão batizada de Descarbonização dos sistemas de transporte coletivo: o caminho a ser perseguido. Mas a programação da Arena ANTP 2023 é bem mais extensa e pode ser conferida na íntegra no site www.arenaantp.com.br. Passando por lá, aproveite a visita para se registrar e garantir assim o seu ingresso gratuito que dá direito a visitação da feira, a 30 sessões de debates com gente do ramo e ainda a 130 apresentações técnicas que cobrem tudo que importa no mundo do transporte coletivo.