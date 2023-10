BBF Campinas – 2023 será realizada nos dias 25 e 26 de novembro e vai homenagear empresário de ônibus Belarmino de Ascensão Marta

ADAMO BAZANI

A organização da BusBrasil Fest (BBF), evento que reúne ônibus históricos e modernos, informou nesta segunda-feira, 02 de outubro de 2023, que a 19ª edição, que ocorre na cidade de Campinas, no interior paulista, vai homenagear o empresário português, Ascensão Marta, de 87 anos.

Belarmino atua no segmento de transportes de passageiros desde jovem no Brasil, onde chegou no ano de 1952.

O evento será nos dias 25 e 26 de novembro, a BBF ocorrerá no mesmo local da edição anterior, na Praça Ulisses Guimarães, mais conhecida como Pedreira do Chapadão. O horário de funcionamento será das 10h às 17h no sábado e das 9h às 16h no domingo. Além disso, a entrada para o evento será 1 kg de alimento não perecível, que será doado ao Banco de Alimentos da cidade de Campinas.

A BBF Campinas conta com o apoio da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e da EMDEC (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e da Prefeitura Municipal de Campinas através das Secretarias de Transporte, Cultura e Turismo.

Belarmino é dono de empresas como VB, LiraBus, Ouro Verde, no interior de São Paulo, e fundador da Auto Viação Brasil Luxo, que origem à Sambaíba, da zona Norte da capital paulista.

Em nota, a organização da BBF relembra um pouco da história do empresário, que ainda está na ativa.

A trajetória dele no Brasil começa em 1952, quando vem de Portugal, ainda adolescente, com toda a família. A sua longa jornada e contribuição para o setor fazem dele um verdadeiro ícone e serve de inspiração para futuras gerações de empreendedores.

Belarmino da Ascensão Marta nasceu na aldeia Vilar do Rei, na província de Trás-os-Montes. De origem bastante humilde, iniciou a sua vida profissional como vendedor de verduras na banca de seu tio Abílio no Mercado Central de São Paulo.

O tempo passou e o sr. Belarmino e seu irmão Antônio Joaquim Marta, ambos dotados de espírito empreendedor, resolveram, juntos, enfrentar um novo desafio: vender agrião na Ceagesp, em São Paulo, na época uma cidade em franco desenvolvimento. O negócio prosperou e, mais tarde, eles passaram a ter uma frota de 12 caminhões para transporte da mercadoria.

No ano de 1961, juntamente com o cunhado Antonio José Fonseca, criou a Auto Viação Brasil Luxo, empresa de transporte coletivo com 11 ônibus. A iniciativa marcou o início do império que hoje é conhecido como Grupo Belarmino e que tem operações em diversos estados brasileiros.

E, assim, o sr. Belarmino deixou de ser o “Rei do Agrião” para se tornar um dos grandes nomes do transporte coletivo, rodoviário e de cargas no Brasil.

Por isso, o Portal do Ônibus, responsável pela organização da BBF, entende ser fundamental celebrar o legado e a trajetória dele que, 71 anos depois de ter desembarcado no Brasil, ainda permanece à frente dos negócios.

Para o Portal do Ônibus é uma honra dedicar uma edição inteira ao carismático e visionário sr. Belarmino, exemplo de dedicação. Aos 87 anos, ainda trabalha todos os dias e quem conhece a sua rotina, sabe que vai ao escritório da sede do grupo ou está presente nas garagens, com um sorriso no rosto.

A 19° BBF presta esta homenagem a ele, pessoa que ainda continua a contribuir para o desenvolvimento e gera milhares de empregos em diversas cidades. Juverci de Melo, fundador do Portal do Ônibus, expressa a sua felicidade pela oportunidade de homenagear o sr. Belarmino. “Estamos extremamente felizes em compartilhar este grandioso e emocionante evento dedicado ao Sr. Belarmino. Mal podemos esperar para vivenciar o momento que, temos certeza, será inesquecível. Será mais uma oportunidade de aprender com a história inspiradora de um verdadeiro exemplo de vida e ícone do transporte. A trajetória do sr. Belarmino é marcada pela determinação, empreendedorismo e sucesso, que certamente nos inspirará e motivará a seguir em frente e nunca desistir”, comenta Juverci de Melo.

A BBF reconhece árduo trabalho do sr. Belarmino e a sua inegável contribuição para o setor de transporte. A 19ª BBF em Campinas será uma ocasião especial para enaltecer o seu trabalho e tudo o que ele representa.

Que esta festa seja um momento de alegria, emoção e reflexão. Que todos possam aproveitar ao máximo essa oportunidade única de aprender com a história de um verdadeiro visionário. Queremos agradecer o sr. Belarmino por sua dedicação e também um exemplo inspirador para todos nós.

Desejamos a todos os participantes dessa edição da BBF uma experiência incrível e enriquecedora. Momento de celebrar não só o presente, mas também o passado e o futuro do transporte. Por isso, reconhecer e valorizar aqueles que contribuíram e continuam a contribuir para o desenvolvimento do setor é uma oportunidade ímpar.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes