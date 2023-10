Araçariguama (SP) renova pela segunda vez contrato de aluguel de oito ônibus para o transporte coletivo gratuito da cidade

Bamonte Transportes continuará cedendo veículos para o atendimento ao serviço de passageiros pelo período de 12 meses, ao valor de R$ 4,8 milhões

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Araçariguama, interior de São Paulo, publicou nesta segunda-feira, 02 de outubro de 2023, o extrato de nova prorrogação do contrato de locação de oito ônibus junto à empresa Bamonte Transportes.

O primeiro documento foi originalmente assinado em setembro de 2021, com prazo de 12 meses, permitindo renovação por igual período.

Em 2022 ele foi renovado pela primeira vez (Relembre).

A Bamonte é responsável por fornecer ao Município os veículos, incluindo motoristas, combustível, seguros e manutenção, que ficam à disposição da população no atendimento do transporte coletivo municipal. O total dos serviços, pelos próximos 12 meses, repete o valor da primeira renovação, e se mantém em R$ 4,8 milhões (R$ 4.827.612,00).

O transporte na cidade é gratuito.

A prefeitura de Araçariguama ressalta que ainda não conseguiu realizar a concessão do serviço público de transporte coletivo em caráter definitivo.

“Como não possui frota própria, o Município necessita locar 08 ônibus, com motoristas, para que faça a operação de transporte público coletivo”, justifica a Administração Municipal.

A operação dos serviços está organizada em sete linhas urbanas circulares que atendem as localidades já definidas.

A empresa Bamonte deverá locar três ônibus para as Linhas A02, A04, A06 com capacidade mínima de 40 passageiros cada, e, outros cinco para as Linhas A01, A02, A03, A05, A07 com capacidade mínima de 21 passageiros cada.

Todos os oito ônibus urbanos deverão ter até cinco anos de fabricação.

O transporte municipal estava sendo operado emergencialmente pela empresa LMP Transportes, contrato por 180 dias já encerrado.

Em novembro de 2019 a prefeitura de Araçariguama já havia assinado um contrato emergencial com a WK Transportes para a operação do transporte coletivo da cidade.

Na época, a prefeitura rompeu o contrato com a Vertion Transportes, assinado em abril daquele ano. O prazo contratual era por dez anos. Relembre:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes