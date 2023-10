Prefeitura de Ponta Grossa (PR) faz parceria com Banco do Brasil para projeto piloto de bilhetagem eletrônica no transporte coletivo

Viação Campos Gerais, com tecnologia da Onboard Mobility, terá pagamento de passagens por celulares ou cartões nas modalidades crédito, débito e PIX

ALEXANDRE PELEGI

Numa parceria da prefeitura de Ponta Grossa (PR) com o Banco do Brasil, formalizada nessa sexta-feira, 29 de setembro de 2023, a bilhetagem eletrônica do sistema de transporte coletivo da cidade terá inovações nos meios de pagamento.

A iniciativa prevê a instalação de dispositivos validadores nas catracas dos ônibus da Viação Campos Gerais, concessionária do transporte municipal, com tecnologia da Onboard Mobility.

“A ampliação dos meios de pagamento do transporte coletivo não se trata apenas de comodidade, mas de inclusão, pois amplia as possibilidades de acesso ao serviço. Além disso, a medida também contribui para melhorar significativamente a eficiência, diminuindo a necessidade das operações em dinheiro e o tempo de espera nas catracas, além de ampliar a segurança e transparência da operação”, destacou o secretário de Infraestrutura e Planejamento, Luiz Henrique Honesko.

Para o gerente geral da Unidade Estratégica de Governo do Banco do Brasil, Márcio Chiumento, Ponta Grossa (PR) se coloca na vanguarda em inovação. “Ponta Grossa é uma cidade que se destaca pelo pioneirismo, pela inovação e pelo desenvolvimento sustentável. Tem uma economia diversa e tem a preocupação com o cidadão. Então, entre vários critérios, a gente adotou Ponta Grossa como uma cidade para iniciar esse piloto que se trata de um marco de inovação”, disse.

O CEO da Onboard Mobility, Luiz Renato Mattos, destacou que a implantação da solução na cidade marca uma nova fase do sistema de transporte público não só de Ponta Grossa, mas do país.

“A tecnologia veio para promover não só o acesso ao sistema de transporte público, mas também informações facilitadas para os usuários e, com isso, garantir a sustentabilidade de um serviço que é tão essencial”, declarou Mattos.

De acordo com o diretor do departamento de transportes do Município, Diego Felipe Vaz, a tecnologia começará a ser disponibilizada já na próxima segunda-feira (02). A primeira linha a contar com o dispositivo será a UTFPR. Na sequência, o sistema será ofertado na linha Santa Terezinha e no Terminal Central.

“Inicialmente serão cinco aparelhos. Quatro serão instalados em veículos das linhas UTFPR, a partir do dia 02, e Santa Terezinha e no Terminal Central a partir do dia 09”, comenta.

Os pagamentos poderão ser feitos por aproximação de celular ou cartão sem a necessidade de nenhum cadastro prévio. Já no caso dos pagamentos por PIX, é necessário que o usuário tenha instalado o aplicativo SPID – disponível em todas

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes