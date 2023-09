OUÇA: Obras de extensão da linha 5-Lilás até o Jardim Ângela e da linha 4-Amarela até Taboão da Serra começam em 2024, promete Tarcísio

Projetos vão gerar aditivos contratuais para a ViaMobilidade e ViaQuatro, ambas da CCR e do Grupo Ruas Invest, ligados a ônibus da capital paulista

Dois projetos aguardados por passageiros do transporte público da Grande São Paulo terão as obras iniciadas em 2024, depois de vários atrasos e promessas: as extensões da linha-5 Lilás até o Jardim Ângela, no extremo Sul da cidade de São Paulo, e da linha 4-Amarela até Taboão da Serra, cidade da região metropolitana.

Pelo menos é mais uma promessa. Desta vez, as previsões foram feitas neste sábado, 30 de setembro de 2023, pelo Governador Tarcísio de Freitas, durante evento de chegada do Tatuzão Sul à futura estação Perdizes, da linha 6-Laranja de metrô.

“O projeto já está em execução e no ano que vem [2024] já começa a obra da extensão da linha 5 até o Jardim Ângela, com a gente já está estudando também a extensão da linha 4 para o Taboão, ano que vem já começa a obra da Vila Sônia para o Taboão. Ou seja, o Metrô vai sair da capital e vai chegar na região metropolitana. Vai ter em Guarulhos, com a linha 2, vai chegar no ABC [linha 20] e vai chegar em Taboão” – falou Tarcísio no discurso no canteiro de obras.

OUÇA:

No caso da linha 5 para o Jardim Ângela, se a promessa de Tarcísio se concretizar, vai ocorrer três anos depois da previsão dada pelo antigo secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, ainda na época de João Doria como governador. Na ocasião, Baldy disse que as obras começariam em 2021 com entrega prevista em 2024.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2019/05/23/baldy-promete-entregar-extensao-da-linha-5-lilas-do-metro-para-o-jardim-angela-ate-2024/

Quanto a linha 4-Amarela para Taboão da Serra, a promessa é antiga também.

Atualmente a Linha 4-Amarela de metrô liga o centro de São Paulo, na região da Luz, integrando com linhas do Metrô e também de trens, até o bairro da Vila Sônia, que não é distante do município de Taboão da Serra.

Para percorrer este trajeto, um ônibus gratuito apelidado de “vai e vem” faz a conexão da cidade da Grande São Paulo com o metrô, mas deve ser mantido até a entrega da ampliação.

Esta linha especial de ônibus articulados foi criada em maio de 2022 e já transportou mais de 2,5 milhões de passageiros em 250 mil viagens.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes