Urbs anuncia etapa final de testes de ônibus elétricos em Curitiba (PR)

Testes acontecem na próxima segunda-feira (02) com modelos padron Marcopolo e articulado Eletra

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 29 de setembro, a Urbs de Curitiba informou que o prefeito Eduardo Pimentel lançou a última etapa de testes com ônibus elétricos na capital paranaense.

Os testes dos coletivos padron Marcopolo e articulado Eletra acontecem na próxima segunda-feira (02), às 14h.

Desde abril, o município registrou que cerca de 100 mil pessoas já utilizaram os ônibus elétricos. Ao fim de junho de 2024, a prefeitura prevê a circulação regular de 70 coletivos elétricos.

A administração pública também planeja que até 2030 um total de 30% da frota do seja composta por veículos com zero emissão de gases poluentes. Já para 2050, a previsão é de que a taxa chegue a 100%.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte